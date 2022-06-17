鳶峰打造星空體驗劇場 沉浸式感受合歡山銀河魅力

合歡山國際暗空公園觀星體驗又增新利器，除了設置室內展館，將在鳶峰打造星空體驗劇場，透過沉浸式互動裝置，讓遊客徜徉在浩瀚的星空，探索宇宙和天文知識，最快年底完工啟用，配合南投星空季活動，成為合歡山觀光新亮點。

為推動觀星旅遊，南投縣2019年爭取國際暗天協會認證「合歡山暗空公園」，南投縣政府與民間協會推動光害防制，也加強導覽人才培訓及硬體整建工作，並由交通部觀光局和國發會補助基礎建設及仁愛鄉星空山城創生計畫。

南投縣政府自編預算，在鳶峰及昆陽打造觀星展館，內部空間改善及裝置藝術工程經費515萬元，與排灣族藝術家磊勒丹合作，打造原民藝術裝置。

縣府投入1450萬元經費，委託工業技術研究院規畫在昆陽增設觀星與解說設施，尤其是鳶峰規畫一座最先進的沉浸式互動星空體驗劇場，採用包覆式球型天幕，運用國際級Unreal引擎繪製互動即時動畫與特效，觀眾無須配戴任何VR裝備，可透過直覺方式互動，讓觀眾感受合歡山星空魅力；劇場也具備專業星象儀功能，滿足觀星愛好者天文體驗需求。