快訊

吳宗憲90歲父病逝三總 他中斷墾丁錄影趕回台北處理後事

大學分科測驗擬開放確診輕症、無症狀考生應試 每縣市將設獨立考場

李智凱領軍！中華男團亞錦賽奪銅 取得世錦賽門票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅經濟發燒 高雄餐飲外帶或外送夯 最高占營業額6成

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄國賓飯店川粵海陸精選饗宴。圖／高市觀光局提供
高雄國賓飯店川粵海陸精選饗宴。圖／高市觀光局提供

全民防疫民眾減少外出用餐，也有不少餐廳或小吃店暫停內用。高雄觀光飯店、旅館及餐飲業紛推出外帶或線上點餐搶攻「宅經濟」，有飯店推訂餐滿6888元送價值1萬多元的五星飯店住宿券、全館外帶自取享8折，以及近日話題正夯的「龍虎石斑魚組合餐」。

有飯店發現，近日入內用餐人數減少，電話外帶或外送平台點餐的人數變多，已占整體業績6成，其他業者平均占2至3成左右。

高雄旅遊網推出「111年高雄飯店餐飲外帶優惠」資訊專區，整理線上點餐服務及外帶套餐優惠的相關訊息指出，「國賓飯店」五星級主廚團隊精選「川粵海陸饗宴」及「港式經典雙人套餐」，最低53折起，優惠時間為7月1日至31日；「漢來美食」線上訂餐，單筆訂餐滿6888元，送價值1萬4700元的五星飯店住宿券。

此外，「高雄福華大飯店」推出龍虎石斑魚組合餐，「義大皇家酒店」義大利餐廳「紅白綠外帶套餐自由配」，「萬豪酒店」全館外帶自取8折優惠，「高雄福容大飯店」真空料理包組上市，另有「寒軒大飯店」、「高雄圓山大飯店」、「高雄麗尊酒店」、「晶英國際行館」也有優惠組合。

此外，老字號高雄翰品酒店「港都茶樓」線上點餐，消費滿1000元起送多項美食，「水京棧H2O國際酒店」推獨享餐，450元起就有多達5樣主餐任你選；台鋁「晶綺盛宴」外帶套餐988元起、「悅品中餐廳」招牌片皮櫻桃鴨，一鴨四吃外帶優惠1699元。

寒軒大飯店表示，館內用餐人數銳減，透過電話預訂外帶或外送平台點餐的人數變多，占整體業績6成；高雄翰品酒店指出，餐飲部分的外帶業績約占4成左右。觀光局人員估算，至少都占2至3成左右。

美食聖經米其林將在今年下半年公布高雄摘星名單， 本月底「高雄日嚐366」美食推薦活動率先起跑，後續還有7月啤酒音樂嘉年華及旗津黑沙玩藝節等活動。

晶英國際行館炭烤鰻魚飯外帶餐盒。圖／高市觀光局提供
晶英國際行館炭烤鰻魚飯外帶餐盒。圖／高市觀光局提供
高雄福華大飯店推出的龍虎班組合套餐。圖／高市觀光局提供
高雄福華大飯店推出的龍虎班組合套餐。圖／高市觀光局提供
福容飯店真空冷凍料理包三件組。圖／高市觀光局提供
福容飯店真空冷凍料理包三件組。圖／高市觀光局提供
麗尊酒店冷凍火鍋套餐湯底組合。圖／高市觀光局提供
麗尊酒店冷凍火鍋套餐湯底組合。圖／高市觀光局提供

酒店 套餐

延伸閱讀

高雄產業園區環評 送審

GMA金曲國際音樂節 高雄登場

高雄警又傳清槍槍響 巡佐忘卸彈匣誤擊子彈無人傷

高雄林園養殖業自立自強 靠「住豪宅的石斑魚」搶攻市場

相關新聞

Joeman又掉進坑「300萬挖礦暴跌75%」 挖越多虧越多成了「韭man」

訂閱人數超過200萬的知名YouTuber、網紅「Joeman」日前透露以640元買進台積電(2330)股票卻慘遭套牢，快賠掉1輛千萬藍寶堅尼跑車，讓他成了「韭man」。

想減肥又飲食不均衡？來碗「超脂肪燃燒湯」美味補滿蔬菜能量

現代人希望能維持健康與好身材，但工作忙碌經常外食，缺乏攝取蔬菜的機會，難免影響營養均衡。日本媒體「マイナビニュース」最近就分享一則由料理youtuber「料理研究家リュウジのバズレシピ」所開發的食譜「超脂肪燃燒湯」，一次煮一大鍋，正好能補充平日缺乏的營養。

梅雨終於走了 吳德榮：天氣悶熱防中暑 午後雷陣雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日梅雨滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強...

今年雨下特別多？ 彭啟明：一二十年來少有的「完整梅雨季」

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天開始，太平洋高壓的邊緣開始逐步影響台灣，但還在初期邊緣，高...

宅經濟發燒 高雄餐飲外帶或外送夯 最高占營業額6成

全民防疫民眾減少外出用餐，也有不少餐廳或小吃店暫停內用。高雄觀光飯店、旅館及餐飲業紛推出外帶或線上點餐搶攻「宅經濟」，有...

夏季天氣要來了 一張圖看懂台灣哪裡最炎熱

影響台灣多日的梅雨滯留鋒面，今天逐漸遠離，仍有殘留水氣，上午前各地有零星降雨的機率，但天氣會漸漸好轉，恢復成多雲的天氣。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。