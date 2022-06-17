宅經濟發燒 高雄餐飲外帶或外送夯 最高占營業額6成

全民防疫民眾減少外出用餐，也有不少餐廳或小吃店暫停內用。高雄觀光飯店、旅館及餐飲業紛推出外帶或線上點餐搶攻「宅經濟」，有飯店推訂餐滿6888元送價值1萬多元的五星飯店住宿券、全館外帶自取享8折，以及近日話題正夯的「龍虎石斑魚組合餐」。

有飯店發現，近日入內用餐人數減少，電話外帶或外送平台點餐的人數變多，已占整體業績6成，其他業者平均占2至3成左右。

高雄旅遊網推出「111年高雄飯店餐飲外帶優惠」資訊專區，整理線上點餐服務及外帶套餐優惠的相關訊息指出，「國賓飯店」五星級主廚團隊精選「川粵海陸饗宴」及「港式經典雙人套餐」，最低53折起，優惠時間為7月1日至31日；「漢來美食」線上訂餐，單筆訂餐滿6888元，送價值1萬4700元的五星飯店住宿券。

此外，「高雄福華大飯店」推出龍虎石斑魚組合餐，「義大皇家酒店」義大利餐廳「紅白綠外帶套餐自由配」，「萬豪酒店」全館外帶自取8折優惠，「高雄福容大飯店」真空料理包組上市，另有「寒軒大飯店」、「高雄圓山大飯店」、「高雄麗尊酒店」、「晶英國際行館」也有優惠組合。

此外，老字號高雄翰品酒店「港都茶樓」線上點餐，消費滿1000元起送多項美食，「水京棧H2O國際酒店」推獨享餐，450元起就有多達5樣主餐任你選；台鋁「晶綺盛宴」外帶套餐988元起、「悅品中餐廳」招牌片皮櫻桃鴨，一鴨四吃外帶優惠1699元。

寒軒大飯店表示，館內用餐人數銳減，透過電話預訂外帶或外送平台點餐的人數變多，占整體業績6成；高雄翰品酒店指出，餐飲部分的外帶業績約占4成左右。觀光局人員估算，至少都占2至3成左右。