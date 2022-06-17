夏季天氣要來了 一張圖看懂台灣哪裡最炎熱
影響台灣多日的梅雨滯留鋒面，今天逐漸遠離，仍有殘留水氣，上午前各地有零星降雨的機率，但天氣會漸漸好轉，恢復成多雲的天氣。中央氣象局說，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨；各地高溫普遍可以來到30度以上，尤其屏東縣近山區有36度以上高溫、台東地區則要注意焚風。
預報員劉宇其說，今天降雨明顯趨緩，天氣會逐步穩定，但民眾也要留意高溫現象。接下來太平洋高壓的勢力會伸展到台灣，氣溫會升高且降雨趨勢轉為午後雷陣雨，也預估台東會有焚風，屆時氣溫可能會超過36度，民眾要格外注意。
氣象局說，明天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，南部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。今、明兩天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。
台東大武已出現35.2度高溫。氣象局發布高溫資訊（橙色）：天氣高溫炎熱，東南地區有焚風發生的機率，今天中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣地區，台南市近山區或河谷為黃色燈號。
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