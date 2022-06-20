讓毛孩吃得營養又健康！忙碌飼主一定要知道的備餐秘技

萌爸媽總是想給毛孩最好的！在生活節奏快速、工作繁忙之際，如何有效率的為毛孩們準備食物並兼具營養健康呢？毛孩不會說話，所以飼主在為寶貝預備餐點時，一定要多徵詢專業獸醫師和營養學家的意見，才能提供毛孩真正所需的營養。

飼主在為寶貝預備餐點時，一定要徵詢專業獸醫師和營養學家的意見，才能為毛孩準備真正所需的飼料與營養。 (圖／pixabay提供)

獸醫師來解惑！幫毛孩準備餐點有撇步吃鮮食好？吃飼料好？如何才能快速又精準的為毛孩端出一盤美味佳餚？關於毛孩飲食的問題百百種，就讓獸醫師來解惑！許時輔獸醫師針對台灣毛孩家庭常見的備餐疑問，提出以下專業建議：

【毛孩飲食疑問1】家裡煮什麼，毛孩就跟著吃什麼，可以嗎？獸醫師：當然不行，很多常見食材像洋蔥、蒜頭、骨頭等，都是絕對不能給毛孩吃的。現在很流行手做鮮食給毛孩吃，有些飼主認為吃鮮食比較新鮮天然，但自製鮮食有個缺點，就是飼主常會採取固定的製作模式，例如，每餐都是高麗菜、雞胸肉，營養素不夠多元。此外還有比例問題，毛孩需要的營養比例和人類不同，飼主自己做鮮食，常會有澱粉太多、蛋白質太少的狀況。

【毛孩飲食疑問2】若希望毛孩吃到鮮食，又想兼顧營養均衡，該怎麼做？獸醫師：我自己的作法是平時給毛孩吃優質的飼料，乾糧和濕食都有，再水煮或用清蒸一些肉類給寵物當點心吃。動物營養是很專業的一門學問，一般人很難拿捏各種食材的比例、哪些能吃、哪些不能吃，連獸醫師也需要另外進修才能具備整全的動物營養知識。毛孩營養不均短期內很難察覺，飼主覺得毛孩看起來沒精神、毛髮不漂亮，可能會以為是年紀大的關係，等到發現毛孩健康出狀況，通常都已經拖了很長一段時間。

許時輔獸醫師提到：毛孩營養不均短期內很難察覺，一般飼主平常很難正確拿捏各種食材比例。建議請教獸醫師或寵物營養師，並選擇沒有香料、原包裝的飼料。 (圖／獸醫師許時輔提供)

【毛孩飲食疑問3】毛孩吃飯需要養成定時定量的習慣嗎？獸醫師：每個毛孩的進食習慣不同，有的貓想到就來吃兩口，有的狗胃口比較不好，建議飼主先觀察毛孩的特性再來調整他的進食習慣，不見得要定時定量，只要一天下來，不要吃太少或吃過量即可。

【毛孩飲食疑問4】忙碌的上班族如何為毛孩準備健康、美味又營養的餐點？獸醫師：建議挑選大品牌的飼料，擁有信譽和研究基礎，也有較好的品質控管。有些飼料會添加藍莓、鮭魚，適口性更好，但也有些飼料是用香料來提升美味度，建議飼主選擇沒有香料、原包裝的飼料。此外，每一種品牌的飼料都有不同的營養素，飼主可以多換品牌，或是用不同牌子的飼料混搭，滿足毛孩的營養需求。

【毛孩飲食疑問5】想為毛孩補充保健食品，該如何補充？獸醫師：如果毛孩平日攝取均衡營養，除了補充魚油之外，應該不需要再補充其他保健食品。有的飼主重視毛孩的健康，會自己上網購買處方飼料，以為毛孩腸胃不好，就要吃腸胃處方飼料，太胖就要吃控制體重的處方飼料，這是不正確的作法，處方飼料要經過獸醫師評估後才能吃，否則不但對毛孩沒有好處，還有可能會損害健康。也有飼主會為毛孩選擇標榜有保健機能的飼料，須留意「保養成分是否夠量」、「製作過程中保養成分會不會被破壞」、「飼料添加保養成分，成本一定比較高，售價是否反應了成本」這幾個指標。

看似是我們在照顧毛孩的日常，實則為毛孩陪伴我們。毛孩用他們的一生相伴，飼主當然也要用最好的愛來回報他。 (圖／獸醫師許時輔提供)

世界第一支以新鮮原肉塊製作、專為寵物設計的營養「看似是我照顧你，其實是你在陪伴我。」毛孩用他們的一生陪伴主人，主人當然也要用最好的愛來回報他。來自義大利的寵物食品專家法米納，榮獲DFA五星級最高評鑑，不含香料、肉粉、基因改造食材和防腐劑，以新鮮肉塊、產地直送的鮮採蔬果為基底，根據獸醫和營養學團隊科學實證，製作出天然營養、超高適口性的寵物界星級料理，且透過冷壓技術將維生素添加於飼料中，避免高溫破壞維生素及油脂的營養，保存最佳營養價值，並添加天然優質魚油及多種機能食材，幫助補充珍貴的Omega-3必需脂肪酸及微量營養素。法米納以嚴格的標準賦予產品最佳品質、風味和營養價值，給毛孩完善貼心的照顧。

寵物飼料需使用天然配方製成，含有Omega-3脂肪酸含量高的食材、與高纖抗氧化的南瓜成分，都對毛孩健康很有幫助。 (圖／法米納提供)

法米納提供多種配方選擇，有富含動物性蛋白質的N&D頂級無穀系列、使用低升糖指數斯佩爾特小麥和燕麥製作的的N&D天然低穀系列、Omega-3脂肪酸含量高的N&D天然海洋系列、高纖抗氧化的的N&D南瓜無穀系列，還有促進腸胃、皮毛、體重管理、泌尿道保健的N&D藜麥無穀機能系列，以及台灣唯一天然等級、並取得第三方認證有效的VET LIFE獸醫處方飼料系列，用心為不同生命階段的寵物量身打造專屬營養，讓毛孩能夠陪家人走得更長遠、更開心。

更多資訊請參閱>>法米納實體通路>>