保育類褐鷹鴞中鳥網纏滿身幸救活 賽鴿飛擄鴿架網蠢動

基隆市暖暖區碇內街後山，有山友昨天發現遭人放置大型鳥網，登山客救下一隻中網的褐鷹鴞和夜鷺幼鳥，全身纏滿網子，奄奄一息，送至議員連恩典處，動保所人員趕至救援，把數十處纏網一一剪斷，赫鷹鴞幸運救活安置，夜鷺則傷重死亡。

議員連恩典說，昨天上午登山客在碇內街後山發現一隻中網的褐鷹鴞和夜鷺，就掛在網子上垂死掙扎，也不知中網多久，看了令人怵目驚心，馬上把周遭的網子剪下救鳥下山送到服務處，因為網子已網住身體密密麻麻，馬上通報動保所人員來處理。

連恩典表示，這次幸好被登山客發現，幸運還活著，私自放置補鳥網是犯法行為，如市民有發現類似鳥網或被困鳥類，可撥打1999市民專線通報，一起保護生態及野生動物。

動保所長陳瑞濱表示，褐鷹鴞和夜鷺幼鳥狀況皆十分虛弱、脫水且瘦削情況，夜鷺不支死亡。褐鷹鴞右腳與翅膀受鳥網纏繞，造成肱骨與肩胛骨交接處骨折，褐鷹鴞經灌食及醫療後今早已回復活力，擇日野放。

陳瑞濱說，近日有賽鴿放飛，懷疑可能是不肖人士架網擄賽鴿，已通報警方並加山區巡查鳥網和動物陷阱，因山區範圍廣大，登山客如有發現可先GPS定位，可直接拆除或通報市府位置，不會涉及毀損問題。很感謝議員連恩典積極協助，讓可愛的褐鷹鴞獲救存活。

陳瑞濱指出，赫鷹鴞屬保育類，野生動物保育法規定，獵捕、宰殺保育類野生動物者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上，100萬元以下罰鍰。