晚期肝癌免疫組合延命大突破　無奈高藥費阻礙治療路

新冠肺炎疫情侵擾，各大醫院醫療量能緊縮，許多民眾自覺身體異常，也難以及時就醫，60多歲陳先生就是典型個案，腹部腫脹，容易疲累，食欲變差，但遲遲未就醫，等到疫情和緩，到院檢查才發現，肝腫瘤竟17公分，比壘球大，且癌細胞「吃到」肝臟主要血管，確診為晚期肝癌，肝功能異常，無法開刀。

台北榮民總醫院胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，依據國健署最新統計，肝癌名列國人十大癌症排行榜的第四名，每年新增人數近萬人，但在癌症死亡人數排行卻高居第二位，主要原因在於超過六成患者於確診時已到了中晚期。

黃怡翔說，受到疫情衝擊，最近新增肝癌患者晚期比率明顯增多，不少人跟陳先生一樣，到了診間時，病程已到晚期，加上肝功能指數不佳，無法動刀切除病灶。

在晚期肝癌治療上，以「多重激酶抑制劑」標靶藥物和免疫治療為主。因為化療成效不佳，患者過去大都只能使用多重激酶抑制劑類的標靶藥物，但反應率不高，僅約一至兩成，平均存活期大約只有一年。

不過，臨床顯示，晚期肝癌病友接受免疫療法合併抗血管新生抗體標靶組合治療，反應率可提高到三成以上，存活期大幅提升至接近兩年。為此，BCLC巴塞隆納臨床治療指引將免疫合併抗血管新生抗體標靶藥物組合，納為晚期肝癌的第一線選擇。

黃怡翔說：「臨床經驗確實如此。」血管新生抑制劑可以阻斷肝腫瘤新生血管，而免疫治療則能喚醒自身免疫細胞對抗癌細胞，相互搭配，有助提升治療反應率。不少晚期肝癌患者接受免疫與抗血管新生標靶的組合，療效顯著，以陳先生為例，使用合併療法後，肝功能逐漸恢復正常，就有機會透過栓塞或外科手術來清除病灶。

不過，黃怡翔指出，儘管已有病友持續接受免疫與抗血管新生標靶的合併療法，成效顯著，但能夠長期自付如此昂貴的藥價者畢竟是少數。因此，他在提供治療意見時，更為謹慎，大都只針對肝功能尚未異常且經濟能力許可的患者提出這項治療建議。

國外指引建議，免疫與抗血管新生抗體標靶的合併療法如果有效，應持續治療兩年，不過，目前國內健保並未給付這兩類藥物，昂貴的藥費絕非一般家庭所能負擔，事實上，健保署於2019年4月實施「免疫療法給付試辦計畫」，當時曾將晚期肝癌納入試辦範圍，但一年之後卻暫停給付晚期肝癌。

黃怡翔表示，國內晚期肝癌的免疫治療成效與國外研究相近，去年10月健保署曾邀請國內專家開會討論肝癌免疫治療給付，但目前尚未確定。肝癌免疫治療已是國際認可的晚期肝癌第一線治療，若是能盡快將免疫療法納入健保給付，將可延長癌友存活期，並提高生活品質。