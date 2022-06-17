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想減肥又飲食不均衡？來碗「超脂肪燃燒湯」美味補滿蔬菜能量

聯合新聞網／ 綜合報導
以海鮮和大量蔬菜熬製成的「超脂肪燃燒湯」。圖擷取自マイナビニュース
以海鮮和大量蔬菜熬製成的「超脂肪燃燒湯」。圖擷取自マイナビニュース

現代人希望能維持健康與好身材，但工作忙碌經常外食，缺乏攝取蔬菜的機會，難免影響營養均衡。日本媒體「マイナビニュース」最近就分享一則由料理youtuber「料理研究家リュウジのバズレシピ」所開發的食譜「超脂肪燃燒湯」，一次煮一大鍋，正好能補充平日缺乏的營養。

「超脂肪燃燒湯」食材如下：

蘿蔔 120公克

高麗菜 4分之1顆

洋蔥 250公克

西洋芹 100公克

大蒜 2片

美姬菇 1包

番茄罐頭 1罐

沙拉豆 120公克

各種冷凍海鮮 200公克

水 1公升

胡椒 大小各1湯匙

咖哩粉 小湯匙半匙

黑胡椒 適量

鹽 大約兩搓

橄欖油 大湯匙1湯匙

1.在200公克的水中放進一小匙的鹽，放入冷凍海鮮解凍。約15分鐘解凍完成，就後把水倒掉。注意浸泡太久可能會讓海鮮過鹹。

圖擷取自マイナビニュース
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2.將大蒜切碎後，與橄欖油放到鍋中，以小火開始炒。

圖擷取自マイナビニュース
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3.逐次放下切成細絲狀的洋蔥、紅蘿蔔、高麗菜，以及切碎的西洋芹、處理過的美姬菇繼續拌炒。等蔬菜差不多都炒軟之後，再放進沙拉豆。

圖擷取自マイナビニュース
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圖擷取自マイナビニュース
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4.倒入番茄罐頭，盡可能把水分炒乾。炒得越乾，越能將番茄的味道濃縮進料理中。

圖擷取自マイナビニュース
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5.加水及鹽、胡椒等上述調味料。特別值得一提的是咖哩粉，因為帶有香料的香氣，具有將整體味道昇華的功能。

圖擷取自マイナビニュース
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6.關蓋子，悶煮15到20分鐘。

圖擷取自マイナビニュース
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7.開蓋，放入海鮮再煮5分鐘，將海鮮煮透後即完成。雖然少這一步驟仍已經是好喝的蔬菜湯了，但多加這動作能讓美味更上層樓。

圖擷取自マイナビニュース
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由於食材以蔬菜為主，加上海鮮也是高蛋白、低脂肪的營養食物，因此美味之外，吃起來體也負擔不大。如果是喜歡吃辣的人，加一點塔巴斯科辣椒醬更是絕配。

圖擷取自マイナビニュース
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海鮮 洋蔥 食譜

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