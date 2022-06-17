想減肥又飲食不均衡？來碗「超脂肪燃燒湯」美味補滿蔬菜能量

現代人希望能維持健康與好身材，但工作忙碌經常外食，缺乏攝取蔬菜的機會，難免影響營養均衡。日本媒體「マイナビニュース」最近就分享一則由料理youtuber「料理研究家リュウジのバズレシピ」所開發的食譜「超脂肪燃燒湯」，一次煮一大鍋，正好能補充平日缺乏的營養。

「超脂肪燃燒湯」食材如下：

蘿蔔 120公克 高麗菜 4分之1顆 洋蔥 250公克 西洋芹 100公克 大蒜 2片 美姬菇 1包 番茄罐頭 1罐 沙拉豆 120公克 各種冷凍海鮮 200公克 水 1公升 胡椒 大小各1湯匙 咖哩粉 小湯匙半匙 黑胡椒 適量 鹽 大約兩搓 橄欖油 大湯匙1湯匙

1.在200公克的水中放進一小匙的鹽，放入冷凍海鮮解凍。約15分鐘解凍完成，就後把水倒掉。注意浸泡太久可能會讓海鮮過鹹。

圖擷取自 マイナビニュース

2.將大蒜切碎後，與橄欖油放到鍋中，以小火開始炒。

圖擷取自 マイナビニュース

3.逐次放下切成細絲狀的洋蔥、紅蘿蔔、高麗菜，以及切碎的西洋芹、處理過的美姬菇繼續拌炒。等蔬菜差不多都炒軟之後，再放進沙拉豆。

圖擷取自 マイナビニュース

圖擷取自 マイナビニュース

4.倒入番茄罐頭，盡可能把水分炒乾。炒得越乾，越能將番茄的味道濃縮進料理中。

圖擷取自 マイナビニュース

5.加水及鹽、胡椒等上述調味料。特別值得一提的是咖哩粉，因為帶有香料的香氣，具有將整體味道昇華的功能。

圖擷取自 マイナビニュース

6.關蓋子，悶煮15到20分鐘。

圖擷取自 マイナビニュース

7.開蓋，放入海鮮再煮5分鐘，將海鮮煮透後即完成。雖然少這一步驟仍已經是好喝的蔬菜湯了，但多加這動作能讓美味更上層樓。

圖擷取自 マイナビニュース

由於食材以蔬菜為主，加上海鮮也是高蛋白、低脂肪的營養食物，因此美味之外，吃起來體也負擔不大。如果是喜歡吃辣的人，加一點塔巴斯科辣椒醬更是絕配。