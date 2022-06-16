勵馨基金會：不合理勞動要求外籍看護工身心壓力比廠工高

勵馨基金會今舉辦「看護移工及政策展望論壇」，邀請國內外長期關注看護移工及長照議題的專家學者討論「移工留才久用方案」及「外國籍照顧人力專業訓練」等議題，同時也公布「移工勞動現況及心理健康調查」。勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉指出，相較其他職種的移工，看護移工面臨高工時的「情緒勞動」及「身體負荷」等極大的身心壓力，若無積極介入及協助，往往衍生更嚴重的問題。

移住者服務中心進行的「移工勞動現況及心理健康調查」，共531位移工參與，包括150位產業移工、381位社福類移工(含機構看護及家庭看護/幫傭)。調查發現，全體填答移工中，有14.3%為極高壓力者，需要專業人員的諮詢與協助，無情緒困擾、心理健康的低度壓力者，僅占三分之一，與一般成人87%為低度壓力的健康者相比，移工的心理健康亟需受到關注。

李凱莉表示，值得留意的是，家事移工的壓力指數較全體移工來得高，14.7%有極高的壓力，需要專業協助，同時，從事照顧工作的社福移工，壓力指數也高於產業移工，進一步詢問原因發現，社福移工的心理壓力與其工作中常見的不合理勞動要求具有相關性，包括休息時間不可以使用手機、除了工作外無法出門，代表其缺乏實體及虛擬的社交生活及自主性；以及要求移工24小時都要待在被照顧者身邊等，不合理要求越多，社福移工心理壓力越大。

關於移工的工作滿意度，調查指出，52%的產業移工滿意，甚至有13%非常滿意，而社福移工對於他們的工作，近44%認為尚可，但不滿意的比例相對產業移工為高，可見工作滿意度與工作穩定性習習相關。

全國家戶勞動產業工會的個案專員 Ms. Marites在台灣擔任看護工10年，她說，看護工最常見的共同問題是沒有足夠休息時間，因為沒有足夠的睡眠，有些人甚至生病了，作為一個沒有休息時間的照顧者，希望她們每週休假的願望能被看見，這樣才可以緩解看護工的處境。

此外，問及移工來台工作的收穫時，不到四分之一(22.6%)的移工認為，來台工作「只有存錢」，超過半數的移工回應，來台灣可以「能學習到中文」(55.2%)及「能體驗到國外生活經驗」(55.2%)，可見語言學習及社會生活的豐富性，更是移工重視的因素。

立委洪申翰表示，長期以來，移工和雇主彼此關係緊張，根源來自於政策，想緩解目前看護工跟雇主間的張力，長照體系與移工系統兩者必須統整，才有辦法針對現行問題解套。而現行移工留才久用政策，一開始的出發點是來自企業主缺工觀點，非從移工權利主體角度出發，移工政策應該要更完整、更健康，不是把問題都丟給仲介。

勵馨基金會呼籲應正視看護移工對於台灣社會的貢獻，從實質法規面，提供尊嚴及平等的勞動保障，降低不合理要求造成的心理健康風險，並強化勞雇雙方對於照顧者心理健康的重視及自我照顧素養，並提升基層醫療單位對多元文化的認識及友善溝通能力，去除心理困擾及精神障礙汙名化，也要以移工為中心，創造主體發聲及跨文化經驗，創造友善移工及多元融合的社會。