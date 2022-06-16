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鳴日號列車經台東線劇烈抖動 台鐵局長杜微率隊視察

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵局長杜微今日親自前往東部地區查核軌道工程，圖為東線南平站至鳳林站間里程約K31+916.5至925.5處。圖／台鐵提供
台鐵局長杜微今日親自前往東部地區查核軌道工程，圖為東線南平站至鳳林站間里程約K31+916.5至925.5處。圖／台鐵提供

台鐵第6046次車鳴日號觀光列車於6月11日上午10點58分時行經台東線南平站至鳳林站間里程約K31+916.5至925.5處，被民眾拍下列車產生上下異常晃動，所幸該事故無人員傷亡。

台鐵局長杜微今日親自前往東部地區查核軌道工程，台鐵局副總工程司陳宗宏、東區協調中心主任賈家和、工務處處長王兆賢督轄宜蘭、花蓮、台東工務段與各分駐所主管全程與會。同時邀集鐵道局總工程司呂新喜、東工處副處長夏恆仁、運安處處長林景山、綜合調度所等單位列席指導。

杜微首先赴台東線南平＝萬榮間（K31+900至K32+200）的區間進行查看，隨後再到鳳林站值班站長室，針對工程電報派發、傳達、施工申請/解除、二局協調聯繫、工項、工法、完工檢查、應變程序、通報及作業等，進行詳細了解。中午則進行施工安全檢討會議，要求未來路線施工能正確執行SOP，確保工程品質及營運安全。

杜微說，6月11日在台東線南平＝萬榮間列車搖晃事件，運安會已立案調查，交通部亦啓動行政調查；臺鐵局將全力配合調查釐清真因，且在此之前要完成內部檢討，使各項工程作業正確無誤，設施設備都要維持在最安全的狀態下。

運安會也在事故發生後，於6月12日派出2位先遣調查人員，會同鐵道局及臺鐵局人員進行事故現場勘查、人員訪談及資料蒐集。依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行調查作業。

台鐵局長杜微今日親自前往東部地區查核軌道工程，圖為東線南平站至鳳林站間里程約K31+916.5至925.5處。圖／台鐵提供
台鐵局長杜微今日親自前往東部地區查核軌道工程，圖為東線南平站至鳳林站間里程約K31+916.5至925.5處。圖／台鐵提供
鳴日號列車日前行經台東線南平站至鳳林站間里程約K31+916.5至925.5處因鐵軌不平發生劇烈抖動，圖為該路段現況。圖／台鐵提供
鳴日號列車日前行經台東線南平站至鳳林站間里程約K31+916.5至925.5處因鐵軌不平發生劇烈抖動，圖為該路段現況。圖／台鐵提供

台東 觀光列車

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