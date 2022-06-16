納諾推新品「口腔防護噴霧」 實體通路電商同步上市

納諾*-KY（6495)營運開拓頻傳佳音。看準母嬰市場、後疫情新生活等龐大商機，納諾*-KY旗下黑科技新品「OHTrust口腔防護噴霧」再拓包括大樹、丁丁、躍獅、佑全及健康人生等主要藥局實體通路，目前已陸續鋪貨中，預計下周五(6/24)前於全台累計逾550家門市上架銷售，加上線上電商平台包括諾康生醫官方網站、momo購物網、蝦皮購物等，納諾*-KY與子公司諾康生醫業務團隊火力全開，希望透過精準行銷策略，為納諾集團的「健康生醫」事業營運添柴加火。

納諾*-KY董事長呂鴻圖表示，集團在戮力拉升OHTrust歐舒特市場占有率表現的同時，持續秉持著「永續經營、社會關懷為己任」理念，拋磚引玉號召公司員工與旗下諾康生醫總動員響應防疫做公益，《守衛防護行動》公益活動馬拉松仍不停歇，日前已完成捐贈「OHTrust口腔防護噴霧」基隆市府、桃園市府以及台北市府共10萬瓶，予學齡前兒童、一線警消、醫護及社會局各單位的社工人員等，近期納諾集團也發放共4000份口腔防護噴霧，總計價值高達3,120萬元，以行動付諸與台北市民暖心相守、齊心抗疫，納諾亦盼透過積極參與公益活動喚起社會大眾的關懷及重視，也期消費者對於OHTrust口腔防護噴霧產品有更多的正確認識。

根據內政部戶政司最新統計，2022年5月底全台學齡前兒童(0~6歲)共有超過125.3萬人、占全台達5.4％人口，雖目前美國FDA正在針對5歲以下的幼兒疫苗進行分析，有望為學齡前兒童捎來佳音，然在疫苗尚未出來前的空窗期，如何守護孩童防疫不漏接，成了父母們當務之急的課題。

納諾*-KY副董事長黃沁超表示，「OHTrust歐舒特口腔防護噴霧」由集團旗下諾康生醫科技與台北醫學大學共同開發，為公司以集團專利技術「氫氧負離子水溶液」為基底自行研發、生產、銷售的產品，氫氧負離子即日本國際家電品牌所標榜的抑菌因子，集團專利技術將氫氧負離子開發成水溶液，不僅無刺激與過敏性，亦方便使用者使用，不再受環境和家電所限制，消費者可隨手噴口腔，也提供1至6歲學齡兒童另一層保護，讓民眾不僅減少自己遭感染風險，在自己確診的狀況下，也可減少傳給他人的機會。

展望2022年，納諾*-KY對於營運成長深具信心。在健康生醫事業體方面，一方面，訂閱式服務的防疫產品「霧化防疫門」，目前已明顯有包括政府、幼兒園、產後護理之家、婦幼診所等相關單位洽談合作訂單的可能性。

另一方面，新品「OHTrust口腔防護噴霧」殺手產品的加入，也助力公司各項產品推廣的腳步，包含全方位防護納離水、適用於寵物身上的寵物除臭噴霧、貓砂除臭噴霧等也有明顯的訂單量暴增之情形，且獲得多數學齡前兒童之家長、企業、醫師等好評不斷與分享，公司腳步也仍不停歇，持續採取精準行銷、擴大線上與實體通路市場版圖等重要策略，可望推進銷售業績蒸蒸日上，並對納諾集團整體營運帶來正面的挹注。