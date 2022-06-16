罹胃惡性腫瘤家破人亡 救命藥納健保每月省50萬元藥費

胃長出腫瘤，小心是胃腸道間質瘤，患者如果帶有特殊基因，又沒好好治療，末期存活時間恐不到一年。一名60多歲女性，去年健檢時，意外發現胃部腫瘤，但腫瘤已經轉移，無法手術切除，但服用一、二線標靶藥物治療，病情不見好轉，經進行基因檢測，竟發現婦人帶有特殊基因變異所致，經換用突破性基因精準藥物治療，一個月後腫瘤明顯縮小，目前預後狀況良好。

社團法人分子醫學會理事長暨林口長庚醫院一般外科主任葉俊男說，胃腸道間質瘤為好發在胃腸道粘膜下的惡性腫瘤，不屬於胃癌或腸癌等「腺細胞癌」，而是一種特別的「肉瘤」，約有6成生長在胃部，3成在小腸，其次為大腸及直腸，最常發生在50至60歲的中老年族群。

胃腸道間質瘤症狀有胃出血、解黑便或貧血等出血症狀，以及腹脹、噁心或嘔吐等胃腸道症狀，但臨床症狀不典型，無法從單一症狀確診，因此不易被察覺，常被誤認為是胃潰瘍、腸道息肉等，而延誤診斷及治療。

葉俊男說，胃腸道間質瘤分成原發型及轉移型，原發型腫瘤可以透過手術切除，預後效果良好。但若腫瘤過大或轉移型等不適合手術時，需改為標靶藥物治療，此時建議患者用藥前自費進行基因檢測，費用約1.5萬元左右。

主因是胃腸道間質瘤是由KIT基因突變，約占75%，或血小板衍生生長因子α受體(PDGFRA)的D842V基因突變造成，占比約10%，其中D842V基因突變患者對傳統標靶藥物治療效果不彰，若能提早確認是此基因變異，便能在第一時間透過突破性基因精準藥物給予有效治療。

台北榮總醫學研究部臨床研究科主任顏厥全說，國內每年新增約400例胃腸道間質瘤，過去對無法手術或轉移性患者常使用標靶藥物進行治療，但D842V基因突變患者傳統標靶藥物治療效果不佳，以往只能自費使用突破性基因精準藥物，但每月藥費高達40萬至50萬元，一般人用不起，所幸健保署自6月1日起納入健保給付，大幅減輕患者經濟負擔。

顏厥全說，依臨床數據顯示，使用突破性基因精準藥物治療後，超過9成患者腫瘤縮小，且無疾病惡化存活期可達近3年，雖然目前國內D842V基因突變患者，每年人數僅約12人，但推估仍有不少潛在尚未診斷患者，提醒若有腹脹、胃出血等消化道相關症狀，應提高警覺及早就醫檢查。