遠距健康衛教諮詢成趨勢 助提升長輩健康及照服員自信

偏鄉地區資源缺乏，長者急需醫療及長照照顧。張榮發慈善基金會攜手數位人道協會，自2018起共同贊助雲林縣社區遠距健康促進計畫，透過遠距的衛教和諮詢課程，有效減少急症就醫頻率及延緩失能。

依去年量化成果顯示，該計畫已協助長者獲得健康識能，照服員在照顧知識、掌握社區長者健康狀況能力也都有所提升，更提高提供專業照顧的信心和支持程度。

數位人道協會理事、WaCare平台創辦人潘人豪說，線上遠距健康促進計畫為運用超過千人的專業醫事人才庫，結合WaCare遠距健康平台，針對偏鄉長照據點進行衛教健康促進、醫療諮詢等課程，打破城鄉醫療資源落差問題。

台大雲林分院副院長劉宏輝說，這幾年透過健康社區中心與民眾分享衛教資訊、介紹醫療品質和醫療團隊，營造社區健康支持網路。台西五港C據點執行長蘇芋璇也說，數位課程導入後，長者記憶力、行動力和健康意識顯著提升，情緒低落、沮喪感下降，照服員也透過諮詢專家，改善長者視力障礙和用藥情況。

張榮發慈善基金會董事長吳景明表示，除協助數位人道協會運用線上遠距live方式與講師互動學習，將健康促進概念傳播至更多據點，也希望號召各界一起攜手投入「偏鄉遠距健康促進課程公益計劃」，幫助更多長輩達到預防疾病及延緩失能的最終目的。

雲林縣長張麗善也以自身專業的護理經驗，進行「遠距教學」，同步予當天線上與會的十幾個社區據點長輩分享健康知識。

張麗善說，感謝張榮發慈善基金會除了認養雲林10個社區關懷據點外，還提供專屬社區的衛教和諮詢課程，導入「健康導師」遠距諮詢顧問，進行長者健康能力調查、照服員能力調查與積分教育訓練，透過前端預防醫學，有效減少急症就醫頻率及延緩失能。

目前導入此計畫的據點共236個，仍有超過150個社區需要各界協助，數位人道協會與WaCare 將持續以「用科技縮短偏鄉與健康距離」為使命，打造一個更豐富的健康數位健康生態元宇宙，讓偏鄉社區透過WaCare的技術，完成虛擬化的據點串連，享受更好的醫療健康促進資源。