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對流發展旺盛7縣市大雨特報 注意雷擊強陣風

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局發布大雨特報。本報資料照片
氣象局發布大雨特報。本報資料照片

中央氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日東北部地區及台中以北、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，同時針對新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣等7縣市發布大雨特報。

氣象局說，明天各地大多為多雲到晴，金門、馬祖有短暫陣雨，台灣南部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

明天開始至下周三各地大多為多雲到晴，但南部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周二、下周三降雨範圍將更加縮小，僅東南部地區有局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局 南投

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