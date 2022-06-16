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台鐵公司將設6安全單位 學者：抱持這樣想法反而很危險
台鐵勞資雙方今日下午將展開首度子法協商，不過今日在網路流傳一份台鐵公司化新版組織規畫草案，預計在董事會中設置安全委員會，總經理下轄營運安全處，另外北、中、南、東區營業處下都增設營運安全科，等於新的台鐵公司從上到下共有6個負責安全的單位。淡江大學運管系教授張勝雄對此表示，安全的關鍵還是在於人，組織中增設安全管理單位跟鐵道安全的落實並沒有直接關聯。
張勝雄說，鐵道安全最關鍵的在於第一線的「人」是否落實安全機制，跟組織內設立幾個主責安全的單位沒有直接關連。反之，如果認為多設立幾個安全單位就能真正實現安全，抱持這樣的想法反而是很危險的。
在歷次勞資協商中，台鐵工會也一直要求交通部重視鐵道安全、讓基層參與安全委員會。公司化草案經立法院三讀，當中提到台鐵轉型為公司後，下設董監事及安全管理委員會。未來台鐵公司應設董事會，包含董事、監察人；董事應有三分之一是鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等專家學者，且至少應有五分之一席次由台鐵工會推派的代表擔任；董事會下須設安全委員會，訂定年度安全計畫。
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