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實在有夠熱 氣象局發布南高屏3縣市高溫黃色燈號

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄連日艷陽高照，氣象局稍早發出高溫資訊。記者林巧璉／攝影
高雄連日艷陽高照，氣象局稍早發出高溫資訊。記者林巧璉／攝影

高雄連日艷陽高照，不少人都直呼，也太熱了吧！氣象局稍早發出高溫資訊，包括高雄、台南、屏東山區、河谷等都是黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。氣象局呼籲民眾僅少戶外活動，避免劇烈運動，需注意防曬、多補充水分等，須慎防熱傷害。

民眾吳小姐說，上周連日雷陣雨後，這個禮拜「真的熱到受不了」，尤其近中午騎車出門就覺得自己快要蒸發了。馬路上停等紅燈的機車騎士都找樹蔭遮陽，太陽大到眼睛都睜不開。

氣象局也特別提醒，除了要減少戶外活動、勞動外，室內也要保持通風、涼爽，可採取人體或環境降溫的方法，搧風或冰袋降溫都是好方法。尤其是老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者等都要特別留意，須減少長時間處在高溫環境。

氣象局稍早發出高溫資訊，包括高雄、台南、屏東山區、河谷等都是黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。圖／氣象局提供
氣象局稍早發出高溫資訊，包括高雄、台南、屏東山區、河谷等都是黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。圖／氣象局提供

氣象局 高溫

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