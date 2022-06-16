實在有夠熱 氣象局發布南高屏3縣市高溫黃色燈號

高雄連日艷陽高照，不少人都直呼，也太熱了吧！氣象局稍早發出高溫資訊，包括高雄、台南、屏東山區、河谷等都是黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。氣象局呼籲民眾僅少戶外活動，避免劇烈運動，需注意防曬、多補充水分等，須慎防熱傷害。

民眾吳小姐說，上周連日雷陣雨後，這個禮拜「真的熱到受不了」，尤其近中午騎車出門就覺得自己快要蒸發了。馬路上停等紅燈的機車騎士都找樹蔭遮陽，太陽大到眼睛都睜不開。