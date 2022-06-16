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生產當天才知確診又遇大出血 南投醫院緊急救援

中央社／ 南投縣16日電

一名孕婦生產當天快篩發現陽性確診，因子宮頸已開，嬰兒產出後，母、嬰轉送南投醫院收治，想不到檢查又發現子宮大出血，緊急清除血塊、輸血才使狀況穩定，治療後康復出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續。南投縣一名35歲產婦日前出現產兆，前往一家婦產科診所生產，當天進行COVID-19快篩才發現陽性，但因子宮頸已開7公分，因此嬰兒產出後，母、嬰立即轉送衛生福利部南投醫院，不料超音波檢查發現子宮下段因血塊淤積收縮不良而大出血，緊急清除血塊並進行子宮按摩、輸血才保命。

南投醫院婦產科主任陳麗琴今天透過新聞稿表示，部分醫院、診所無專責病房，無法照顧確診孕產婦而要求轉院，南投地區醫療資源雖相對缺乏，不過南投醫院各專科團隊設備規劃、人員訓練，都有全面性討論與協調機制，盡力維護醫療安全，成為南投縣產婦後盾。

南投醫院婦產科醫師吳佳穎指出，產後若子宮內仍有血塊或胎盤組織殘留，會造成子宮收縮不佳，多產、急產、多胞胎、胎兒過大、產程過長、前胎子宮收縮不良等，也可能造成子宮收縮不良，無法發揮止血效果，導致產後大出血，會引起休克甚至死亡。

吳佳穎說，當時除立即為產婦止血，也輸血近1000毫升，並評估子宮收縮程度及監測心跳、血壓，情況漸漸穩定；提醒產後應注意傷口及出血量，若發現異常應立即通知醫護人員，出院返家者若出血量大或合併心跳與血壓變化請盡快就醫。

子宮 南投 婦產科

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