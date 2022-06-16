國道路網明後年三大完工 桃機、港區聯外道路將動工

全台高快速道路在明、後年將有三大工程完工通車。交通部盤點工程進度，國4銜接台74線（台中豐原—潭子段），預計明年春假前全線通車；國1銜接台74線（大雅系統交流道）及國3銜接台66線（觀音—大溪段）也預計後年春節前完工。另包含桃園機場、高雄港區聯外道路等多項計畫即將動工。

交通部今天到行政院會報告「全國高快速公路整合優化辦理情形」。行政院長蘇貞昌表示，高快速公路是運輸的生命線，與國人通勤旅遊息息相關，對於促進產業發展、帶動區域繁榮，甚至是提高國家競爭力，都是不可或缺的基礎建設。聯外道路、快速道路間沒有銜接、串連成網有待打通。

針對「海空港聯外計畫」，高公局長趙興華表示，桃園機場貨運量去年280萬噸、2019年旅次為4800萬人次，經第三跑道、第三航廈、衛星廊廳等設置後，預估2040年貨運量會達到420萬噸，年旅次8200萬人次，桃機必須要有聯外交通，推動國一甲、國二甲計畫，國一甲環評審查初審通過，將盡快完成環評程序，提報建設計畫。

海港方面，高雄港區貨櫃量目前1000萬TEU，預估2041年會到1589TEU，因為貨運需求大增，規畫國7作為高雄港主要聯外道路，環評正在進行中，希望盡快通過後，展開後續作業。

路網方面，趙興華表示，台灣路網在20年前成行，當時車輛是500萬輛、現在是820萬，路網必須要在檢核，台65、台66、台68、台72、台74部分，台65和台74部分可用系統銜接，台65五股交流道年底動工，台66、台67預計後年春節完成；國一銜接台74施工中，也預計後年完成。台68和台72有地形條件、防洪限制、兼具限制，則利用既有交流道銜接。

另外，國四台中環線豐原潭子段，自國四終點跨台3線後銜接74線，，以直接新闢道路銜接總長10.9公里、經費304億，目前進度為88.91％，預計年底可達通車標準，春節前通車。

至於國一，趙興華說，國一串連西部都會區，是台灣經濟動脈，50年前通車時車流量不到50萬、目前820萬。國1五堵到汐止容量不足方面，國發會上周審議通過，將報政院；楊梅到頭份線形不佳、容量不足，也在進行規劃中，預計下周提報環評送審；后里到大雅段，行政院今年核定可行性評估。

另外，交通運轉部分，國一林口交流道年底開工，台北到圓山北上是經常性「紫爆」路段，經多次研議結果已有解套方式，可行性評估已報行政院，國發會正在審查。

蘇貞昌說，政府已經投入超過2100億元，完善台灣一北一南的海空港聯外高快速道路。在北部桃園機場聯外道路的國1甲、國2甲，以及在南部高雄港聯外的國道7號，地方都殷切期盼。

蘇貞昌說，為強化高快速公路的路網連結，他一上任後就核定「國1銜接台74線」，隔年再核定「國1五股交流道增設匝道工程」建設計畫，交通部正努力要在明（2023）年春假前讓國4銜接台74線（台中豐原-潭子段）全線通車，另外，國1銜接台74線（大雅系統交流道）及國3號銜接台66線（觀音-大溪段），也預計在後（2024）年春節前完工。

他指出，為讓東部公路能更完整串連，他上任第一年也核定「蘇花安」可行性研究（東澳-南澳段、和平-崇德段），去年再核定「國5銜接蘇花改」的可行性評估