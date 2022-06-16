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中華郵政相挺抗疫 推「郵保好貸」1.98%利率方案

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中華郵政公司今日宣布，即日起至8月底推出郵政壽險「郵保好貸」保單借款優惠利率活動，民眾於郵局辦理業務示意圖。圖／高雄郵局提供
中華郵政公司今日宣布，即日起至8月底推出郵政壽險「郵保好貸」保單借款優惠利率活動，民眾於郵局辦理業務示意圖。圖／高雄郵局提供

新冠肺炎本土疫情衝擊各行各業，使不少民眾手頭吃緊。中華郵政公司今日宣布，即日起至8月底推出郵政壽險「郵保好貸」保單借款優惠利率活動，借款額度在3萬元以上，可享年利率1.98%優惠利率。

中華郵政公司說，因應新冠肺炎疫情影響及年度繳稅旺季來臨，即日起至8月31日止，辦理郵政壽險「郵保好貸」保單借款優惠利率活動，提供保戶彈性資金周轉，一同相挺抗疫，走過經濟困境。

中華郵政公司也說，活動期間內申辦保單借款，「單筆保單借款金額」達3萬元（含）以上，且未有清償活動前及活動期間的借款本息者，包括全部還清、部分還清或僅還利息者，即可於核貸日起至9月30日止，享年利率1.98%的保單借款優惠利率，優惠期間屆滿後，自動恢復按原保單借款利率計息。

中華郵政

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