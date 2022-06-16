快訊

竹市輪胎行遭縱火釀8死 消防專家曝「逃不掉」真相

連工程師都覺得AI有自我意識 人工智慧是「人」嗎？

新竹偏鄉建案開五、六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護理師肩膀腫如山被虧「大隻妹」 求醫找回美人肩

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
一名護理師肩膀兩側的「上斜方肌」太過發達，造成肩膀兩側腫得像小山丘一樣。圖／亞大醫院提供
一名護理師肩膀兩側的「上斜方肌」太過發達，造成肩膀兩側腫得像小山丘一樣。圖／亞大醫院提供

台中市一名30多歲護理師工作又忙又累、壓力大，常不自覺得聳肩，加上搬重物、打電腦姿勢不良，肩膀肌肉腫像小山般，瘦小的她被虧是「大隻妹」，最後在朋友建議下，諮詢醫師後治療，肩頸痠痛緩解幾乎改善九成，「終於放下肩上大石」，期待找回美人肩。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠說，肩膀兩側的上斜方肌是由兩塊三角型扁平狀的肌肉，由頸部連接到肩膀，共同形成斜方型的四邊形，負責掌控舉手及聳肩的動作，若是此處肌肉過於發達，肩膀就會隆起，出現類似小山坡、虎背熊腰的樣態。

鄭旭棠說，該名護理師因兩側的上斜方肌太過發達，造成肩膀兩側腫得像小山丘一樣，經詢問才得知她的肩頸腫痛情況持續十多年，嚴重影響到工作以及生活，過去曾試著透過瑜珈、矯正帶、按摩改善，但效果不彰，讓她相當苦惱。

鄭旭棠說，治療之後再依據情況調整，肩膀肌肉放鬆後，後續也必須要矯正姿勢，盡量避免聳肩，同時可以加強訓練背肌，維持肩頸線條。

鄭旭棠說，長時間低頭滑手機、在電腦前工作、習慣性聳肩，以及坐姿不正確等情況，久了就會使上斜方肌越來越發達，建議民眾平時要注意姿勢，也可透過運動來放鬆肩頸部，但若是肩膀腫大疼痛加遽，建議到門診就醫諮詢。

護理師 醫師

延伸閱讀

台中急診大夜班剩2護吊點滴苦撐？ 院方回應了

緩解專責病房護理師壓力 慈院額外津貼募照護輔佐員

黃柏實自學設計輔具照顧中風嬤 獲新北孝行獎

曬最新拳擊訓練照 戈貝爾手臂肌肉引關注

相關新聞

台鐵勞資今首次協商子法草案 預計設6安全單位、9副總缺砍掉3個

台鐵公司預計2024年1月正式掛牌，今日下午台鐵勞資雙方將首次針對16條子法草案進行協商，之後預計每個月開會一次，目標是...

鄭明典指「出梅」徵兆 彭啟明：將進入典型夏季

中央氣象局發布即時天氣訊息，目前彰化以北沿海地區有對流雲系發展，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

疫情後想出國玩？研究機票錢後恐怕會貴到令人卻步

雖然你我真的都很想出國，但如此昂貴的機票，究竟是什麼原因造成的？

影／直擊南橫山羌、帝雉逛大街 專家建議不開放日連2天

南橫公路梅山口至向陽管制路段每周二、四不開放，本報採訪團隊直擊，休園日可見山羌、帝雉悠閒踱步，生態專家為這群當地「原住民...

今天滯留鋒影響各地慎防劇烈天氣 吳德榮：明起轉悶熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣海峽有中尺度對流系統，其砧狀雲頂溫度≦－80...

影／空拍機罕見被老鷹連抓2次留痕跡 專家曝這原因

林姓飛友的空拍機曾經兩次在飛行拍活動時被老鷹抓走，但都幸運找回來，引發討論，林姓飛友說，空拍機曾高空墜落樹林沒有損壞，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。