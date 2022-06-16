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檳榔汁吐掉就不會罹癌？ 醫師：纖維摩擦口腔也會癌變

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
國健署針對30歲以上有嚼食或已戒除檳榔民眾、吸菸民眾，以及18歲以上至未滿30歲嚼食或已戒除檳榔的原住民，提供每兩年一次免費的口腔黏膜檢查。記者楊雅棠／攝影
國健署針對30歲以上有嚼食或已戒除檳榔民眾、吸菸民眾，以及18歲以上至未滿30歲嚼食或已戒除檳榔的原住民，提供每兩年一次免費的口腔黏膜檢查。記者楊雅棠／攝影

台灣每年約有8千人罹患口腔癌，死亡人數約有3千多人，其中檳榔是導致口腔癌發生的主要危險因子。不過，有些人認為「吃檳榔把汁吐掉，就不會罹癌」、「吃特幼、菁仔不會有事」。牙醫師公會全聯會理事黃明裕則表示，這都是錯誤觀念，除了檳榔子本身的生物鹼有致癌性外，檳榔的粗硬纖維不停在口腔摩擦，也會導致口腔黏膜癌化，甚至磨耗牙齒，造成牙周問題。

黃明裕表示，嚼食檳榔就像「把菜瓜布放到嘴巴裡」，透過機械性的嚼食摩擦和嚼食過程產生的化學性致癌物刺激，使口腔產生癌變。因此就算把檳榔汁吐掉，仍然有致癌風險。

除此之外，如同剪刀用久了會磨到鈍，牙齒不斷嚼食檳榔粗硬的纖維，也會造成牙齒耗損、味蕾異常，甚至有些人因為咀嚼肌不停用力，出現顳顎關節障礙，嘴巴根本張不開。

不過戒了檳榔就不用再定期檢查、 追蹤了嗎？台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元則表示，嚼食檳榔最大的問題在於可能發生多部位的癌變，除了口腔還包括咽喉，甚至可能癌化後癌細胞轉移到其他部位。因此如果有嚼食檳榔，尤其還有飲酒、抽菸的習慣，最好每半年至一年定期檢查，早期檢查、早期治療，可以提高治癒率達九成。

他分享臨床曾診治一名60多歲男性個案，抽菸、喝酒、嚼食檳榔長達十年，後來發生口腔潰瘍診斷為舌癌第一期。由於還算早期，手術治療後一個月即可正常上班且可正常主持會議。

但個案術後第三年，下咽部黏膜也發生紅斑病變，因屬早期原位癌，以手術治療後即痊癒。朱本元表示，個案並無明顯症狀，僅偶而出現喉嚨痛、吞嚥疼痛等症狀，所幸舌癌後仍定期追蹤治療，才能在早期發現並且治療，而有很好的成效。

國健署癌症防治組組長林莉茹則提醒，國健署針對30歲以上有嚼食或已戒除檳榔民眾、吸菸民眾，以及18歲以上至未滿30歲嚼食或已戒除檳榔的原住民，提供每兩年一次免費的口腔黏膜檢查。

朱本元則表示，嚼食檳榔可能發生多部位的癌變，除了口腔還包括咽喉，因此若有嚼食檳榔習慣，最好能定期檢查，早期檢查、早期治療。記者楊雅棠／攝影
朱本元則表示，嚼食檳榔可能發生多部位的癌變，除了口腔還包括咽喉，因此若有嚼食檳榔習慣，最好能定期檢查，早期檢查、早期治療。記者楊雅棠／攝影

牙齒 抽菸 手術

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