新北2022濕地夏令營即起報名 體驗精彩有趣生態與防洪

隨學期準備進入尾聲，暑假也快到來，新北高灘處辦理「2022濕地夏令營-樂活新北水水濕地」，除盼孩童玩得開心，也希望以精彩有趣的方式認識濕地的豐富生態和抽水站的功能，活動即起開放報名，歡迎民眾報名。

高灘處說，濕地夏令營活動每次都吸引許多民眾踴躍報名，今年將再度推出且以全新課程呈現，除了有靜態課程，更透過實地體驗與遊戲的方式，學習教室裡沒教的新鮮事，讓孩子更能理解生活與環境相互依存的重要性。

高灘處指出，這次夏令營以推廣濕地教育為目標，規劃於板橋的新海三期人工濕地及湳仔溝鐵馬驛站舉辦，將近距離觀察抽水站裡的大型機器對於防洪的重要功用，並走訪濕地裡認識水生植物、水棲生物和鳥類，還要帶大家進行水質檢測，教大家判讀水質數據。

另外，夏令營也會分享大漢溪流域的故事，以及它的前世今生，同時也規畫了好玩又有趣的DIY手作活動，讓孩子們製作自己專屬濕地紀念品。活動過程會落實防疫措施，做好防疫作為，讓大家可以放心玩、安心體驗豐富多元的濕地。