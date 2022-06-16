聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北2022濕地夏令營即起報名 體驗精彩有趣生態與防洪
隨學期準備進入尾聲，暑假也快到來，新北高灘處辦理「2022濕地夏令營-樂活新北水水濕地」，除盼孩童玩得開心，也希望以精彩有趣的方式認識濕地的豐富生態和抽水站的功能，活動即起開放報名，歡迎民眾報名。
高灘處說，濕地夏令營活動每次都吸引許多民眾踴躍報名，今年將再度推出且以全新課程呈現，除了有靜態課程，更透過實地體驗與遊戲的方式，學習教室裡沒教的新鮮事，讓孩子更能理解生活與環境相互依存的重要性。
高灘處指出，這次夏令營以推廣濕地教育為目標，規劃於板橋的新海三期人工濕地及湳仔溝鐵馬驛站舉辦，將近距離觀察抽水站裡的大型機器對於防洪的重要功用，並走訪濕地裡認識水生植物、水棲生物和鳥類，還要帶大家進行水質檢測，教大家判讀水質數據。
另外，夏令營也會分享大漢溪流域的故事，以及它的前世今生，同時也規畫了好玩又有趣的DIY手作活動，讓孩子們製作自己專屬濕地紀念品。活動過程會落實防疫措施，做好防疫作為，讓大家可以放心玩、安心體驗豐富多元的濕地。
高灘處說，濕地夏令營共4梯次，7月2日至7月3日（周六、日）、7月5日至7月6日（周二、三）、7月9日至7月10（周六、日）和7月12日至7月13日（周二、三），為兩日不過夜營隊，都安排在暑假期間，每梯次招收30名學員，邀請國小升四年級至六年級學生一起來探索。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言