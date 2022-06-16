聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄輕軌最美車站在這裡 預計10月通車
高雄輕軌去年通車至美術館區，二階工程持續推進，配合台灣設計展在高雄，C20至C24站將提早至10月上旬通車，工程目前60%。高雄市副市長林欽榮表示，C21A美術館西站將是輕軌最美車站，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，以白色漣漪作為發想，照明採嵌入式的led燈，創造高科技流動的地景，將成新興打卡點。
林欽榮今早視察C21A工程，聽取張瑪龍建築師事務所簡報說明，輕軌C21A站因區位緊鄰高雄美術館，透過與美術館的協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，建築師以白色漣漪作為車站的設計發想及造型特色，並以嵌入式的led燈提供照明，創造高科技流動的地景，可望為高美館增添創新氛圍，成為新的打卡景點。
市府承諾，保留原有美術東一路全線小葉欖仁行道樹並再施作3.5公尺寛幅人行道作為輕軌路廊，塑造輕軌版的綠色隧道，形塑充滿綠意都市運輸景觀，也讓藝術氣息濃厚的美術館園區再增添公共藝術地景。林欽榮說，自己遍訪世界各地城市輕軌捷運站，C21A站算得上最具特色丶最美麗的一座車站之一。
林欽榮也說，輕軌美術館路線經過優化調整，路線北移進入美術館園區，不使用現有道路，除保留現有的雙向各二車道及南側人行步道外，也在北側輕軌與道路間預計留設 3.5公尺寬人行步道。也感謝團隊努力，更提醒施工團隊徹底落實工地安全防護措施及職安規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言