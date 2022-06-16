快訊

竹市輪胎行遭縱火釀8死 消防專家曝「逃不掉」真相

連工程師都覺得AI有自我意識 人工智慧是「人」嗎？

新竹偏鄉建案開五、六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌最美車站在這裡 預計10月通車

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮今視察C21A工程，聽取張瑪龍建築師事務所簡報說明。記者林巧璉／翻攝
高雄市副市長林欽榮今視察C21A工程，聽取張瑪龍建築師事務所簡報說明。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌去年通車至美術館區，二階工程持續推進，配合台灣設計展在高雄，C20至C24站將提早至10月上旬通車，工程目前60%。高雄市副市長林欽榮表示，C21A美術館西站將是輕軌最美車站，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，以白色漣漪作為發想，照明採嵌入式的led燈，創造高科技流動的地景，將成新興打卡點。

林欽榮今早視察C21A工程，聽取張瑪龍建築師事務所簡報說明，輕軌C21A站因區位緊鄰高雄美術館，透過與美術館的協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，建築師以白色漣漪作為車站的設計發想及造型特色，並以嵌入式的led燈提供照明，創造高科技流動的地景，可望為高美館增添創新氛圍，成為新的打卡景點。

市府承諾，保留原有美術東一路全線小葉欖仁行道樹並再施作3.5公尺寛幅人行道作為輕軌路廊，塑造輕軌版的綠色隧道，形塑充滿綠意都市運輸景觀，也讓藝術氣息濃厚的美術館園區再增添公共藝術地景。林欽榮說，自己遍訪世界各地城市輕軌捷運站，C21A站算得上最具特色丶最美麗的一座車站之一。

林欽榮也說，輕軌美術館路線經過優化調整，路線北移進入美術館園區，不使用現有道路，除保留現有的雙向各二車道及南側人行步道外，也在北側輕軌與道路間預計留設 3.5公尺寬人行步道。也感謝團隊努力，更提醒施工團隊徹底落實工地安全防護措施及職安規定。

高市副市長林欽榮說C21A站將是高雄輕軌最美車站。圖／高市府提供
高市副市長林欽榮說C21A站將是高雄輕軌最美車站。圖／高市府提供

高雄輕軌

延伸閱讀

高雄媽祖港橋改建 工區平均旅速提升約15%

高雄前鎮媽祖港橋改建 用路人最好改道

七賢國中舊址拆完了 社宅7月發包將蓋600戶

楊文科確診 林欽榮昨同台授獎今快篩陰

相關新聞

台鐵勞資今首次協商子法草案 預計設6安全單位、9副總缺砍掉3個

台鐵公司預計2024年1月正式掛牌，今日下午台鐵勞資雙方將首次針對16條子法草案進行協商，之後預計每個月開會一次，目標是...

鄭明典指「出梅」徵兆 彭啟明：將進入典型夏季

中央氣象局發布即時天氣訊息，目前彰化以北沿海地區有對流雲系發展，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

疫情後想出國玩？研究機票錢後恐怕會貴到令人卻步

雖然你我真的都很想出國，但如此昂貴的機票，究竟是什麼原因造成的？

影／直擊南橫山羌、帝雉逛大街 專家建議不開放日連2天

南橫公路梅山口至向陽管制路段每周二、四不開放，本報採訪團隊直擊，休園日可見山羌、帝雉悠閒踱步，生態專家為這群當地「原住民...

今天滯留鋒影響各地慎防劇烈天氣 吳德榮：明起轉悶熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣海峽有中尺度對流系統，其砧狀雲頂溫度≦－80...

影／空拍機罕見被老鷹連抓2次留痕跡 專家曝這原因

林姓飛友的空拍機曾經兩次在飛行拍活動時被老鷹抓走，但都幸運找回來，引發討論，林姓飛友說，空拍機曾高空墜落樹林沒有損壞，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。