高雄輕軌最美車站在這裡 預計10月通車

高雄輕軌去年通車至美術館區，二階工程持續推進，配合台灣設計展在高雄，C20至C24站將提早至10月上旬通車，工程目前60%。高雄市副市長林欽榮表示，C21A美術館西站將是輕軌最美車站，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，以白色漣漪作為發想，照明採嵌入式的led燈，創造高科技流動的地景，將成新興打卡點。

林欽榮今早視察C21A工程，聽取張瑪龍建築師事務所簡報說明，輕軌C21A站因區位緊鄰高雄美術館，透過與美術館的協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，建築師以白色漣漪作為車站的設計發想及造型特色，並以嵌入式的led燈提供照明，創造高科技流動的地景，可望為高美館增添創新氛圍，成為新的打卡景點。

市府承諾，保留原有美術東一路全線小葉欖仁行道樹並再施作3.5公尺寛幅人行道作為輕軌路廊，塑造輕軌版的綠色隧道，形塑充滿綠意都市運輸景觀，也讓藝術氣息濃厚的美術館園區再增添公共藝術地景。林欽榮說，自己遍訪世界各地城市輕軌捷運站，C21A站算得上最具特色丶最美麗的一座車站之一。