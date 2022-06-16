申請無紙化開單+線上繳費 北市停機車最高折10元

北市停管處7月起正式推動路邊機車無紙化開單政策，今起開放民眾上網登錄車號，未來機車收費改為簡訊通知，9月30日前綁定無紙化每筆停車費折5元、非現金支付再折5元，合計每筆最多折10元。

另北市限停15分鐘機車格位供民眾洽公、外送用，為避免久占，明起將由人工開立車單計算起迄時間，文林路由科技執法記錄，逾時將處600到1200元罰鍰。

停管處表示，民眾於停車查詢一站式網站進行車主註冊作業，選擇車種「機車」且勾選「開單無紙化申請」，並依流程完成車主註冊，於翌日生效，生效後即可享有每筆停車單折5元優惠；另為鼓勵民眾多加利用，9月30日前透過pay.taipei或銀行電信業代扣繳就可再享每筆停車費折5元優惠。

停管處說，為配合無紙化開單政策上路，全新繳費一站式服務網整合停車繳費之相關服務，是採提高親和力圖形化及直覺性操作，讓註冊與登入方式整合台北通、Line等通訊軟體，未來亦擴及Google帳號等多種註冊方式，除提供防汛通知、繳費提醒通知等會員整合服務，也有路外停車場會員、綁定支付資訊及月票抽籤等相關資訊。

另外，為提供外送機車、民眾洽公等短暫停放需求，減少尋找機車格所需時間及違規停車問題，停管處從2019年起在台北市部分機關學校、商圈夜市及辦公大樓等處，共設置24處限停15分鐘機車格，卻發現部分格位有遭民眾久占情形發生。

為了改善久占違停，停管處將從明起，在24處限停15分鐘機車格位內之車輛，將由人工開立0元單紀錄停放起始時間、6月27日起，於士林夜市（文林路）限停15分鐘機車格，試辦透過高位攝影機，以科技方式紀錄車輛停放時間，降低久占且作為逾時停放取締參考，未來逾時停放將法處600到1200元罰鍰。

停管處也說，部分限停15分鐘機車格，於離峰時段採告示方式開放停車或實施禁停，也呼籲騎士，停放限停15分鐘機車格時，務必先閱讀停車標誌上的管制規定及管制時間之相關訊息，並依規定停放車輛避免違規。