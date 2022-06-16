入境每周限2.5萬人航空業爆單 指揮中心：滾動研議放寬

指揮中心鬆綁邊境管制，昨起旅客入境檢疫改為「3+4」，但每周限2.5萬人次，引爆「搶名額大戰」，航空業者也反應旅客飽和。對於邊境管制再放寬，疾管署長周志浩上午在行政院會表示，會思考疫情演變、國內醫療量能，斟酌放寬；但具體時間仍要視疫情變化。

行政院發言人羅秉成則表示，邊境管制兼顧三大原則，第一是國際疫情變化，若有新變種病毒入台，會造成社區量能；其次是國內醫療量能，必須仔細盤點；但國際交流、國人返鄉權益，也必須兼顧。他說，邊境管制2.5萬人，是以過去入境每周1.7萬人為參考基礎，再稍微增提上限，後續仍須視國際疫情、防疫量能等，滾動檢討。

交通部政次陳彥伯則說，昨天確實發現部分航空公司訂位有超過分配額度，民航局已有積極協調業者，請航空公司轉請旅客遞延訂位，若有超額暫時停止銷售；民航局也協調相關業者，若有某些航空公司訂位數額，會協調滾動調整分配。

陳彥伯說，目前觀察從6月13日起未來三周訂位情形，還沒有超過2.5萬人次，後續會視旅客訂位情形，請航空公司配合事項，整體考量後再向指揮中心建議滾動檢討。