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白帶魚驗出新冠風波 漁產界擔心過度政治操作危害商機

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供
貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供

中國大陸海關在基隆一家業者出口大陸的白帶魚包裝檢出新冠病毒，禁止業者申報進口一周，引發政治聯想。基隆水產業內人士今天說，大陸東北曾因冷凍貨品傳出病毒，早就全面抽驗防疫。沒錯可據理力爭，但有錯就改，如果過度渲染成對岸刻打壓，對台灣的農漁產業不見得有利。

基隆區漁會說，被大陸禁止申報進口一周的基隆業者，並未在魚市場採購白帶魚，不知貨源及銷貨流程。一名漁產業者說，就像工程界「借牌」投標模式，研判這家業者因為是少數具有兩岸漁產進出口資格的業者，並成為其他業者付費「掛名」出口的對象。

這名從事漁產貿易多年的業者說，前年有批從歐洲進口大陸東北的冷凍櫃，打開之後「病毒就進來了」，所以對岸就開始檢驗新冠病毒，這次事件應該不是要刻意刁難台灣。台灣現在把很多事情弄成政治問題，反而會害到其他要銷貨到大陸的廠商。

他說，大陸人很喜歡吃白帶魚，從大魚到小魚都有銷路。如果台灣動不動就使出政治操作，會讓兩岸貿易商害怕，擔心對岸若惱羞成怒說「不要做就不要做了」。台灣一年銷往大陸的農漁產品那麼多，不要自找麻煩。

這批台灣銷往大陸的白帶魚包裝被檢出病毒，這名業者猜測應該是包裝工人中有人確診，讓病毒附著冷凍袋裡面。對岸海關打開查驗時，病毒仍存活，檢驗結果陽性引發風波。

貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供
貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供
貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供
貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供
貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供
貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供
貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供
貿易商在買下基隆漁船捕獲的白帶魚後，整尾桶裝送進冷凍車，再從高雄港裝櫃銷往大陸。圖／基隆區漁會提供

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