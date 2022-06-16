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家托員教導做家事、帶出遊 家人不用擔心憨兒沒人顧

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
家托員帶著據點成員戶外活動，學習搭捷運電梯。記者徐白櫻／翻攝
家托員帶著據點成員戶外活動，學習搭捷運電梯。記者徐白櫻／翻攝

高雄市有14萬身障人口，除了日間照護或全日型機構外，也有社福機構提供「家庭托顧服務」，身障者白天可在家托員的住家接受日常生活起居的照顧與訓練，有人因此學會洗抹布、擦桌子，每月還能跟個家托員搭捷運或上街購物，一對一服務讓家人安心。

「小梓」畢業於特教學校，因為上廁所等日常起居都需要專人協助，日照機構人力無法貼身照顧，父母又捨不得送去全日型機構安置而見不到面，家人為照顧她，24小時承受巨大壓力。

得知喜憨兒基金會開辦「身心障礙者家庭托顧服務」，小梓家人白天將她送入家托點（家托員住家），晚上才帶回家與家人相處。在家托員引導下，小梓不賴床、不晚睡，也會在固定時間吃飯，學會把使用後的餐具拿至流理台，也會洗抹布、擦桌子。

此外，家托員也會使用教具給予生活刺激，避免退化。家人發現，小梓生活變得更豐富，每月一次戶外活動，她和同儕出遊，體驗以前沒做過的事情。

喜憨兒基金會指出，「身心障礙者家庭托顧服務」是一種類似保母的服務，家托員住家就是家托點，每個據點最多收容3人，家托員的住家環境必須符合基本無障礙設施標準，家托員也要通過身心障礙服務特殊訓練，每年定期接受在職進修課程，非常適合需要一對一的身障者。

高雄市目前在岡山、鳳山及三民區設立三個家托點。基金會指出，目前三個據點都還有餘力提供服務，有需求家庭可電洽（07） 241-5668曹社工諮詢相關內容。

家托員帶著據點成員戶外活動，教導他們上街購物。記者徐白櫻／翻攝
家托員帶著據點成員戶外活動，教導他們上街購物。記者徐白櫻／翻攝

身障者 喜憨兒

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