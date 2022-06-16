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加速康復、減少長新冠 營養師揭「台版地中海飲食」5大吃法

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏在臉書分享了加速康復時間、減少後遺症的「台版地中海飲食法」。 圖／ingimage
營養師高敏敏在臉書分享了加速康復時間、減少後遺症的「台版地中海飲食法」。 圖／ingimage

本土疫情仍嚴峻，隨著確診者增加，有不少人已經慢慢康復，大眾認為在自然感染下獲得免疫力如同拿到「無敵星星」，但也有專家認為「無敵星星」逐漸失效，可能會出現「長新冠」後遺症，營養師高敏敏在臉書分享了加速康復時間、減少後遺症的飲食法。

高敏敏營養師在臉書發文寫道，確診者即便康復，還有可能有「長新冠」後遺症，要如何加速復原，減少後遺症，並且維持健康不再度中鏢，她發現萬年不敗的「地中海飲食」對提升保護力，提供大腦需要的營養素，減少後遺症都很有效。

營養師高敏敏在臉書分享了加速康復時間、減少後遺症的飲食法。 圖／取自高敏敏營養師臉書
營養師高敏敏在臉書分享了加速康復時間、減少後遺症的飲食法。 圖／取自高敏敏營養師臉書

高敏敏列出了五個台版地中海飲食的好處，包含了不用刻意節食能幫助減重、降低高血壓、高血脂、高血糖等慢性病風險、預防心血管疾病、降低罹患癌症的機率、保護腦部，減少憂鬱、失智的風險。

高敏敏說每天吃大量蔬果加未精製全榖雜糧，提供身體大腦足夠維生素B群、Ｃ、植化素，每週至少吃兩份魚貝類&豆製品，優質蛋白質是構成細胞（尤其白血球和抗體）主成分，每週適量吃蛋、白肉、乳製品，特別是優格與起司，油脂選不飽和脂肪酸：魚油、亞麻仁油、堅果類，提供DHA及EPA 幫助健腦、降低體內慢性發炎，適量喝茶，攝取兒茶素，可以多喝綠茶，兒茶素能防止病毒跟黏膜細胞結合，起到阻擋的作用。

另外日常生活也可以注意一些小撇步，來幫助康復更快速且減少再中鏢的機會，像是每天喝至少1500-2000cc的水，規律運動、適當休息、保持愉悅，少吃高飽和脂肪與甜食，能減少發炎體質。

營養師高敏敏在臉書分享了加速康復時間、減少後遺症的飲食法，也列出長新冠的情況。 圖／取自高敏敏營養師臉書
營養師高敏敏在臉書分享了加速康復時間、減少後遺症的飲食法，也列出長新冠的情況。 圖／取自高敏敏營養師臉書

長新冠 COVID-19 新冠肺炎

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