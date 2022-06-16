梅雨季將畫休止符？ 氣象局：明天起天氣轉晴

明起鋒面逐漸北移遠離，意味著梅雨季即將結束，但今天仍要注意降雨情形，氣象局上午也一度針對桃園到台中各縣市發布大雨特報。氣象局預報員劉沛滕說，今天中部以北跟宜蘭山區仍要留意大雨情形，明天開始天氣漸穩定，降雨減少、氣溫升高。

氣象局說，明天各地大多為多雲到晴，金門、馬祖有短暫陣雨，台灣南部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

明天開始至下周三各地大多為多雲到晴，但南部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周二、下周三降雨範圍將更加縮小，僅東南部地區有局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。