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台鐵勞資今首次協商子法草案 預計設6安全單位、9副總缺砍掉3個
台鐵公司預計2024年1月正式掛牌，今日下午台鐵勞資雙方將首次針對16條子法草案進行協商，之後預計每個月開會一次，目標是趕在10月底前完成。台鐵工會指出，今日會議主要是確認接下來會議的討論流程，預估花3個月、9月中旬左右完成子法協商。
今日流傳一份台鐵公司化新版組織規劃草案，與今年2月時流傳的版本相比，新版規劃草案中在董事會加入安全委員會，北、中、南、東區營業處下都增設營運安全科，並由總經理管轄營運安全處，等於全公司從上到下有6個負責安全的單位，回應台鐵基層對於營運安全的重視。
此外，原本台鐵規畫設置9名副總經理職務，被工會怒批為肥貓，而新版組織草案中，台鐵公司副總職從9名砍成6名，分別執掌營運群、行政群、設施群、技術群及附屬事業群，分區營業群。台鐵公司化組織草案將原先權力集中的體制改為地方分權，落實責任中心。
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