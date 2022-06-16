屏基急診再度接生確診急產 「寶寶出生大夥鬆一口氣」
疫情當前，急診室人員第一線迎戰，屏東基督教醫院急診室繼上周在急診室接生確診急產婦，14日又再度接生確診產婦急產。屏基急診室管理師李映昀說，急診急產婦以往一年不到一個，卻在兩周遇到兩名，大家培養出團隊默契，各自崗位分工努力，「當寶寶呱呱落地，大家都鬆了一口氣」。
屏東基督教醫院近1個月來接生12名確診產婦，其中2人是在急診室急產，12名新生兒篩檢都為陰性，新生兒中重度病房專責照顧，護理師也在媽媽隔離期間暫代母職，餵奶、洗澡、換尿布、哭了給拍拍，有時遇到一個哭、兩個哭，演奏起哭聲交響樂，忙成一團。
李映昀說，第一線醫護人員因疫情變茁壯，上周在急診室確診孕婦急產，14日又遇到，相隔一周，有了上次經驗，大家這次都很冷靜，急診、產科、兒科都有團隊默契，不慌不忙，人員教導產婦呼吸、閉氣、用力，「寶寶呱呱落地後，大夥都鬆了一口氣」。
14日接生孕婦急產，是第三胎，確診後7天，當天因狀況緊急，來不及到產房，經評估後直接在急診室生產，不到20分鐘，新生兒誕生。
李映昀也是急診護理師，因家庭因素這兩年轉為急診管理師，她說，屏基急診是沒有門的，來什麼接什麼，「急診團隊很有韌性」。面對確診產婦，要做好防護裝備，產婦生產時，容易有飛沫傳染，除防護裝備外，也會給孕婦戴上面罩、口罩，也會給氧。
「疫情逼著大家面對、上戰場，每的挑戰都帶給大家滿滿的成長」李映昀說，急診不只是PCR，也要負責CPR，除了確診患者外，還有一般民眾急重症要處理，第一線承受壓力大，也讓急診團隊韌性更強大。
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