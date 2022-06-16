影／直擊南橫山羌、帝雉逛大街 專家建議不開放日連2天

南橫公路梅山口至向陽管制路段每周二、四不開放，本報採訪團隊直擊，休園日可見山羌、帝雉悠閒踱步，生態專家為這群當地「原住民中的原住民」發聲，建議將休園日調整為連續2天，讓野生動物放封更自在。公路總局表示，選周二、四有清理落石及施工需求考量，暫不會考慮採連休模式。

周二下午3時許在南橫公路檜谷一帶，一隻山羌從容地從山坡出場踏進道路，一度和採訪團隊四目相望，牠淡定地走向護欄邊，又駐足觀察一會兒才跳入山邊樹叢。相隔約5分鐘後，一對帝雉夫妻現蹤逛大街，牠們悠閒地散步，享受休園日沒有車輛噪音、人為侵擾的時光。

長期記錄南橫生態的退休教師洪春景說，過去南橫公路野生動物遭路殺事件在東段較多，受害動物以蛇類最常見，今年5月南橫公路全線復通後，不少人關注對當地野生動物干擾問題，多數山友、遊客算自律，管制路段內多能遵守速限30公里規範。

洪春景說，野生動物是南橫公路沿線「原住民中的原住民」，山友、遊客為一睹美景上山，這群野生動物則是生活在當地，生活空間必須被尊重、維護，人為干擾愈少愈好。

洪指出，目前周二、周四不對外開放，作法對野生動物不夠友善，若能調整為周二、周三或周三、周四連續2天更理想，野生動物有更完整時間能自由自在活動，也能降低路殺風險。另一方面，休園日連2天另一效益是讓遊客安排南橫旅遊2天1夜或3天2夜更好規畫。

公路總局三工處長吳昭煌說，安排在周二、周四是考量山區偶有落石，武雄橋等工程仍在施作，工程人員要在不開放日清除落石，也運輸施工物料等，若安排為連續2天不見得合適。

甲仙工務段長陳正偉說，周二、周四不開放是和地方意見領袖協調後的共識，周三算是小周末，也是入山活動好時機。

許多山友想掌握山區即時天候狀況，吳昭煌說，正研擬將用來觀測車流的部分據點CCTV影像畫面放上「幸福公路App」，方便山友、遊客查詢天候、人流情報。