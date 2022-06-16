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影／直擊南橫山羌、帝雉逛大街 專家建議不開放日連2天

聯合報／ 記者王慧瑛陳弘逸／高雄即時報導
許多山友想掌握南橫山區即時天候狀況，衡量是否可入山，公路總局三工處正研擬將用來觀測車流的部分據點CCTV影像畫面放上「幸福公路App」，方便民眾能查詢天候、人流等資訊，圖為南橫地標大關山隧道空拍美景。記者劉學聖／攝影
許多山友想掌握南橫山區即時天候狀況，衡量是否可入山，公路總局三工處正研擬將用來觀測車流的部分據點CCTV影像畫面放上「幸福公路App」，方便民眾能查詢天候、人流等資訊，圖為南橫地標大關山隧道空拍美景。記者劉學聖／攝影

南橫公路梅山口至向陽管制路段每周二、四不開放，本報採訪團隊直擊，休園日可見山羌、帝雉悠閒踱步，生態專家為這群當地「原住民中的原住民」發聲，建議將休園日調整為連續2天，讓野生動物放封更自在。公路總局表示，選周二、四有清理落石及施工需求考量，暫不會考慮採連休模式。

周二下午3時許在南橫公路檜谷一帶，一隻山羌從容地從山坡出場踏進道路，一度和採訪團隊四目相望，牠淡定地走向護欄邊，又駐足觀察一會兒才跳入山邊樹叢。相隔約5分鐘後，一對帝雉夫妻現蹤逛大街，牠們悠閒地散步，享受休園日沒有車輛噪音、人為侵擾的時光。

長期記錄南橫生態的退休教師洪春景說，過去南橫公路野生動物遭路殺事件在東段較多，受害動物以蛇類最常見，今年5月南橫公路全線復通後，不少人關注對當地野生動物干擾問題，多數山友、遊客算自律，管制路段內多能遵守速限30公里規範。

洪春景說，野生動物是南橫公路沿線「原住民中的原住民」，山友、遊客為一睹美景上山，這群野生動物則是生活在當地，生活空間必須被尊重、維護，人為干擾愈少愈好。

洪指出，目前周二、周四不對外開放，作法對野生動物不夠友善，若能調整為周二、周三或周三、周四連續2天更理想，野生動物有更完整時間能自由自在活動，也能降低路殺風險。另一方面，休園日連2天另一效益是讓遊客安排南橫旅遊2天1夜或3天2夜更好規畫。

公路總局三工處長吳昭煌說，安排在周二、周四是考量山區偶有落石，武雄橋等工程仍在施作，工程人員要在不開放日清除落石，也運輸施工物料等，若安排為連續2天不見得合適。

甲仙工務段長陳正偉說，周二、周四不開放是和地方意見領袖協調後的共識，周三算是小周末，也是入山活動好時機。

許多山友想掌握山區即時天候狀況，吳昭煌說，正研擬將用來觀測車流的部分據點CCTV影像畫面放上「幸福公路App」，方便山友、遊客查詢天候、人流情報。

洪春景指出，台東縣政府發展智慧觀光，分別在多良車站、池上天堂路裝設4K即時影像，不少雲端旅客在線上關注，24小時不間斷提供遠距觀光服務，透過鏡頭零時差展現真實景致，民眾可不受距離限制，隨時隨地遠端享受絕美景致，希望類似作法也能放在南橫公路，讓世界各地民眾隨時隨地探索這條有故事的公路。

南橫公路梅山口至向陽管制路段沿線生態豐富，禁止遊客入山日，成為野生動物最悠閒時光，圖為山羌走上道路。甲仙工務段提醒，山區中午過後易起濃霧，行車切勿超速，更要留意路上的野生動物，避免「路殺事件」。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口至向陽管制路段沿線生態豐富，禁止遊客入山日，成為野生動物最悠閒時光，圖為山羌走上道路。甲仙工務段提醒，山區中午過後易起濃霧，行車切勿超速，更要留意路上的野生動物，避免「路殺事件」。記者劉學聖／攝影
南橫公路台20線臨105線28.6公里處日前雨後出現崩坍，工程人員利用不開放日趕緊清除落石。記者劉學聖／攝影
南橫公路台20線臨105線28.6公里處日前雨後出現崩坍，工程人員利用不開放日趕緊清除落石。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口至向陽路段仍有幾處工地，圖為中午休息時段，工人走回休息站準備吃午餐的畫面。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口至向陽路段仍有幾處工地，圖為中午休息時段，工人走回休息站準備吃午餐的畫面。記者劉學聖／攝影
南橫公路午後易起濃霧，行車務必減速，保護自身安全，也是善待在山區生活的野生動物。記者劉學聖／攝影
南橫公路午後易起濃霧，行車務必減速，保護自身安全，也是善待在山區生活的野生動物。記者劉學聖／攝影
帝雉是南橫公路上的主人之一，禁止遊客入山日，可看到帝雉悠閒踱步。記者劉學聖／攝影
帝雉是南橫公路上的主人之一，禁止遊客入山日，可看到帝雉悠閒踱步。記者劉學聖／攝影
許多山友想掌握南橫山區即時天候狀況，衡量是否可入山，公路總局三工處正研擬將用來觀測車流的部分據點CCTV影像畫面放上「幸福公路App」，方便民眾能查詢天候、人流等資訊，圖為南橫人氣熱點天池空拍美景。記者劉學聖／攝影
許多山友想掌握南橫山區即時天候狀況，衡量是否可入山，公路總局三工處正研擬將用來觀測車流的部分據點CCTV影像畫面放上「幸福公路App」，方便民眾能查詢天候、人流等資訊，圖為南橫人氣熱點天池空拍美景。記者劉學聖／攝影
許多山友想掌握南橫山區即時天候狀況，衡量是否可入山，公路總局三工處正研擬將用來觀測車流的部分據點CCTV影像畫面放上「幸福公路App」，方便民眾能查詢天候、人流等資訊，圖為建址在海拔2568公尺的埡口山莊。記者劉學聖／攝影
許多山友想掌握南橫山區即時天候狀況，衡量是否可入山，公路總局三工處正研擬將用來觀測車流的部分據點CCTV影像畫面放上「幸福公路App」，方便民眾能查詢天候、人流等資訊，圖為建址在海拔2568公尺的埡口山莊。記者劉學聖／攝影
南橫公路東段仍有防落石棚等工程還在施作，周二、周四不開放日，工程人員加速作業。記者劉學聖／攝影
南橫公路東段仍有防落石棚等工程還在施作，周二、周四不開放日，工程人員加速作業。記者劉學聖／攝影
帝雉是南橫公路上的主人之一，禁止遊客入山日，可看到帝雉悠閒踱步。記者劉學聖／攝影
帝雉是南橫公路上的主人之一，禁止遊客入山日，可看到帝雉悠閒踱步。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅蘭明隧道是容易重複致災區，工程人員常利用不開放日清除落石。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅蘭明隧道是容易重複致災區，工程人員常利用不開放日清除落石。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口至向陽路段仍有幾處工地，圖為中午休息時段，工人走回休息站準備吃午餐的畫面。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口至向陽路段仍有幾處工地，圖為中午休息時段，工人走回休息站準備吃午餐的畫面。記者劉學聖／攝影
帝雉是南橫公路上的主人之一，禁止遊客入山日，可看到帝雉悠閒踱步。記者劉學聖／攝影
帝雉是南橫公路上的主人之一，禁止遊客入山日，可看到帝雉悠閒踱步。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口至向陽管制路段沿線生態豐富，禁止遊客入山日，成為野生動物最悠閒時光，圖為山羌走上道路。甲仙工務段提醒，山區中午過後易起濃霧，行車切勿超速，更要留意路上的野生動物，避免「路殺事件」。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口至向陽管制路段沿線生態豐富，禁止遊客入山日，成為野生動物最悠閒時光，圖為山羌走上道路。甲仙工務段提醒，山區中午過後易起濃霧，行車切勿超速，更要留意路上的野生動物，避免「路殺事件」。記者劉學聖／攝影

南橫 山羌

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