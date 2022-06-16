疫情間心情煩悶 長輩因細故吵嘴血糖竟狂飆

高雄一名患有輕度糖尿病的70多歲長輩，近日因和家人吵嘴，血糖竟狂飆。物理治療師說，有糖尿病史者，心情波動時，交感神經會刺激體內升糖素分泌，促使血糖上升，因此平日宜調適心情或固定運動，維持血糖恆定。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室物理治療師趙尹菁說，疫情間，許多患有糖尿病的長輩遇上疲勞、心情不佳或焦慮煩躁時，血糖極易飆升，進而影響抵抗力。主要是心情波動時，交感神經刺激體內升糖素的分泌，造成血糖驟升。

趙尹菁表示，長輩日常應多與親友吐露心聲，調適心情，閒暇時也可適當做些運動，規律飲食及養成固定運動習慣，都可使血糖保持平穩。

正值疫情期間，趙尹菁建議長輩飯後1到2小時可做三式運動，包括站立踮腳尖、坐姿微蹲、平躺直腿抬高，每周至少要運動3次，每次運動時間約20分到40分鐘，規律且持久的運動可穩定血糖。