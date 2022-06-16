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疫情間心情煩悶 長輩因細故吵嘴血糖竟狂飆

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
第一式「站立踮腳尖」，站立時手扶桌面或牆面，踮起腳尖，每回20下。可訓練小腿肌肉。記者王昭月／攝影
第一式「站立踮腳尖」，站立時手扶桌面或牆面，踮起腳尖，每回20下。可訓練小腿肌肉。記者王昭月／攝影

高雄一名患有輕度糖尿病的70多歲長輩，近日因和家人吵嘴，血糖竟狂飆。物理治療師說，有糖尿病史者，心情波動時，交感神經會刺激體內升糖素分泌，促使血糖上升，因此平日宜調適心情或固定運動，維持血糖恆定。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室物理治療師趙尹菁說，疫情間，許多患有糖尿病的長輩遇上疲勞、心情不佳或焦慮煩躁時，血糖極易飆升，進而影響抵抗力。主要是心情波動時，交感神經刺激體內升糖素的分泌，造成血糖驟升。

趙尹菁表示，長輩日常應多與親友吐露心聲，調適心情，閒暇時也可適當做些運動，規律飲食及養成固定運動習慣，都可使血糖保持平穩。

正值疫情期間，趙尹菁建議長輩飯後1到2小時可做三式運動，包括站立踮腳尖、坐姿微蹲、平躺直腿抬高，每周至少要運動3次，每次運動時間約20分到40分鐘，規律且持久的運動可穩定血糖。

趙說，疫情間或平時做這三式簡易運動，可提升肌耐力，改善下肢及全身血液循環，提高抵抗力，並避免跌倒及靜脈曲張

第二式「坐姿微蹲」運動，一腳向前，雙手直伸十指交叉，身體向前傾斜，臀部輕輕抬起，每回20下，每次停留5秒，左右腳輪流。訓練下肢肌肉，提升肌力與平衡力。記者王昭月／攝影
第二式「坐姿微蹲」運動，一腳向前，雙手直伸十指交叉，身體向前傾斜，臀部輕輕抬起，每回20下，每次停留5秒，左右腳輪流。訓練下肢肌肉，提升肌力與平衡力。記者王昭月／攝影
第三式「直腿抬高」運動，平躺後一腿伸直抬高45度，停5秒後慢慢放下，左右腳輪流，每回20下。訓練大腿前側肌力，增加膝關節的穩定和力量。記者王昭月／攝影
第三式「直腿抬高」運動，平躺後一腿伸直抬高45度，停5秒後慢慢放下，左右腳輪流，每回20下。訓練大腿前側肌力，增加膝關節的穩定和力量。記者王昭月／攝影

糖尿病 靜脈曲張

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