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今天滯留鋒影響各地慎防劇烈天氣 吳德榮：明起轉悶熱

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今天滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。本報資料照片
今天滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣海峽有中尺度對流系統，其砧狀雲頂溫度≦－80.2度，伴隨弓狀降水回波，是為颮線，快速朝台灣前進，幸好已在其生命末期，持續減弱中。

他說，今天滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。北部23至30度，中部23至33度，南部24至34度，東部22至33度。

吳德榮說，明天至周日滯留鋒逐日北移，天氣悶熱；太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣多、西南部偶有局部短暫陣雨，大氣不穩定、午後有局部短暫陣雨或雷雨，應持續注意較大雨勢。下周一至周三太平洋高壓緩慢增強，天氣晴朗炎熱，午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率。

今天滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。本報資料照片
今天滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。本報資料照片

吳德榮 颮線

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