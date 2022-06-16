今天滯留鋒影響各地慎防劇烈天氣 吳德榮：明起轉悶熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣海峽有中尺度對流系統，其砧狀雲頂溫度≦－80.2度，伴隨弓狀降水回波，是為颮線，快速朝台灣前進，幸好已在其生命末期，持續減弱中。

他說，今天滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。北部23至30度，中部23至33度，南部24至34度，東部22至33度。