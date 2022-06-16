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影／空拍機罕見被老鷹連抓2次留痕跡 專家曝這原因

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林姓飛友的空拍機曾經兩次在飛行拍活動時被老鷹抓走，但都幸運找回來，引發討論。記者游明煌／攝影
林姓飛友的空拍機曾經兩次在飛行拍活動時被老鷹抓走，但都幸運找回來，引發討論。記者游明煌／攝影

林姓飛友的空拍機曾經兩次在飛行拍活動時被老鷹抓走，但都幸運找回來，引發討論，林姓飛友說，空拍機曾高空墜落樹林沒有損壞，只有在鏡頭留有抓痕，老鷹是從側面及下方去抓空拍機。空拍和老鷹專家都分析主要原因。

空拍專家國立基隆商工航空電子科教師蔡宗和昨天指出，空拍機會被老鷹抓走，可能是不熟悉老鷹習性導致，如果在拍攝活動時遇到老鷹，可以考慮飛高一點，因為老鷹有領域性才會來看空拍機，會抓空拍機是試探空拍機，或者是想驅離。

蔡宗和常在潮境公園飛空拍機，根據他的經驗，他建議，這時侯加速拉高速度，產生較大的噪音，再飛的比老鷹高，老鷹就會離開了。

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐說，老鷹會抓走空拍機較可能原因是當成玩具，長期觀察基隆港上空老鷹，發現會有在空中接食物、樹枝、垃圾袋等，都是玩耍、遊戲的行為。也有可能當巢材，老鷹很聰明，當食物的可能性不高。

林姓飛友日前分享經驗，曾有兩次拍活動時被老鷹抓走，又找回來的經驗，他直說幸運，第一次被抓走是2年前在基隆海洋廣場前，第二次是去年在和平島。在基隆港拍活動操控時，老鷹一瞬間就把空拍機抓住，往外木山失去蹤影；第二次在和平島，鏡頭抖了一下就被抓走，落在附近，馬上就找回來。

林姓飛友認為，老鷹很聰明，很技巧地避開螺旋葉片，沒有受傷。後來他飛空拍機時，學到的經驗就是和老鷹保持距離，提供其他飛友參考。

空拍專家謝志煌經常空拍，經驗豐富，他發現基隆周邊山頭有老鷹巢穴，例如球子山燈塔那邊，清晨老鷹會在山頭盤旋，此時起飛空拍機具有危險應該避免，等老鷹往港內飛去時，再斟酌起飛。在基隆港周邊空拍，如發現老鷹靠近，應採取下降並遠離老鷹的方向飛離開。

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐說，基隆港上空老鷹，在空中有接食物、樹枝、垃圾袋等玩耍、遊戲的行為。圖／沈錦豐提供
基隆野鳥學會常務理事沈錦豐說，基隆港上空老鷹，在空中有接食物、樹枝、垃圾袋等玩耍、遊戲的行為。圖／沈錦豐提供
基隆野鳥學會常務理事沈錦豐說，基隆港上空老鷹，在空中有接食物、樹枝、垃圾袋等玩耍、遊戲的行為。圖／沈錦豐提供
基隆野鳥學會常務理事沈錦豐說，基隆港上空老鷹，在空中有接食物、樹枝、垃圾袋等玩耍、遊戲的行為。圖／沈錦豐提供
基隆野鳥學會常務理事沈錦豐說，基隆港上空老鷹，在空中有接食物、樹枝、垃圾袋等玩耍、遊戲的行為。圖／沈錦豐提供
基隆野鳥學會常務理事沈錦豐說，基隆港上空老鷹，在空中有接食物、樹枝、垃圾袋等玩耍、遊戲的行為。圖／沈錦豐提供

空拍機 基隆港 和平島

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