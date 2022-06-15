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全台血量告急！Facebook「捐血情報站」快速查鄰近捐血點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
疫情影響全台血量告急，Facebook捐血情報站就近提供捐血資訊，鼓勵大眾熱血助人。圖／Meta提供
疫情影響全台血量告急，Facebook捐血情報站就近提供捐血資訊，鼓勵大眾熱血助人。圖／Meta提供

近期全台鬧血荒，受到疫情以及天候的雙重影響，民眾減少出門的同時，也大大降低了捐血的意願。台灣血液基金會指出，捐血人數大幅滑落約4成，上週捐入數少於供應數，入不敷出高達19,210袋血液，醫院也面臨史上最嚴重的缺血危機。

為了讓民眾更容易取得捐血資訊，Meta自2017年首次推出Facebook「捐血情報站」功能，目前已有超過1.45億用戶註冊成為捐血者，並從捐血情報站收到鄰近捐血站血庫不足的通知。台灣自2020年7月與衛福部、台灣血液基金會合作推出此功能，至今也有超過30萬台灣用戶註冊成為捐血者。且據國外調查統計，約有20%捐血者表示他們受Facebook的影響決定前往捐血。

Meta希望透過Facebook 「捐血情報站」這項服務，為全台各地捐血站招募更多新的捐血者，讓各地捐血中心可發出通知分享缺血資訊，藉此鼓勵大家踴躍捐血助人。用戶透過點擊「功能表」後選擇「社群資源」下的「捐血情報站」，按下「取得最新資訊」，即代表註冊成為捐血者，同意接收鄰近捐血中心的通知。無須提供其他資訊，也可邀請好友註冊成為捐血者，一同加入助人行列。

穩定的血液庫存對於醫療用血非常重要，面對史上最嚴重的缺血危機，台灣血液基金會呼籲民眾做好防疫，勤洗手、戴口罩的同時，更不要停下定期捐血的好習慣。台大醫院將於即日起至6月17日擴大辦理捐血活動，亦可至台灣血液基金會官網查詢近期各地捐血車巡迴地點。

捐血中心 血液基金會 台大醫院

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