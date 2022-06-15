快訊

具俊曄曬情侶鞋 跨海大放閃「我們熙媛也會喜歡！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植物人已等4年！ 嘉義創世僅22床卻有4百人需求

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
創世基金會在嘉義市中興路覓得360坪土地，規畫地上8層建坪1269坪、地下3層的大樓，擴大服務植物人至90床。圖／創世基金會嘉義院提供
創世基金會在嘉義市中興路覓得360坪土地，規畫地上8層建坪1269坪、地下3層的大樓，擴大服務植物人至90床。圖／創世基金會嘉義院提供

服務植物人的創世基金會嘉義院2002年立案，設有22個床位，多年來一直呈滿床狀態，等候入住的植物人家屬黃媽媽說「我已經等了四年了，什麼時候有床位？」嘉義院表示，根據衛福部去年統計，嘉義縣市的植物人、重度失能臥床者約400多名，將建地上8層大樓擴大服務，盼各界伸援手。

43歲的黃女士2018年急性心肌梗塞昏倒，搶救後成植物人，黃媽媽無力照顧，於是向創世尋求協助，但嘉義院滿床，只能先安置於護理之家；黃媽媽靠資源回收之微薄收入度日，難以負擔機構費用，因而愁眉不展、日漸消瘦，「唯一的希望是創世能幫我」，4年來黃媽媽時時關心候床狀況，期待女兒能早日入住創世，減輕經濟壓力。

創世嘉義院指出，為紓解植物人家庭的困境，2019年在嘉義市中興路覓得面積約360坪土地，委由劉宇傑建築師事務所設計，外觀以倒立的房子為設計理念，象徵植物人家庭遭逢意外因而倒懸；規畫地上8層建坪1269坪、地下3層的大樓，可擴大服務至90床，落實「在地安養」。

創世嘉義院呼籲，等候入住的植物人家庭很迫切期待，盼大眾伸出援手，一同為植物人建立「嘉」園。詳情可洽創世基金會嘉義院臉書粉絲專頁www.facebook.com/genesis.chiayi，劃撥帳號31408989，戶名「創世基金會」，（05）2320578。

黃媽媽（左）的43歲女兒為植物人，和創世社工表示盼能盡快入住創世。圖／創世基金會嘉義院提供
黃媽媽（左）的43歲女兒為植物人，和創世社工表示盼能盡快入住創世。圖／創世基金會嘉義院提供

植物人 嘉義

延伸閱讀

大林鎮長簡志偉更一審無罪 宣布參選嘉義縣長

嘉義人等到了！老乾杯進駐耐斯王子17樓 即日起試營運

嘉義榮總獲贈多功能醫療車 「行動急診室」又馬力強

疫情衝擊募款滑落 創世義賣葡萄快遞平台助宅配

相關新聞

影／親友接送入境旅客首日 孫子與阿嬤在機場相擁

桃園國際機場今天（15日）零時起恢復轉機作業，同時也開放親友接送入境旅客，截至中午12時整，共有計有8航班、1056名旅...

全台血量告急！Facebook「捐血情報站」快速查鄰近捐血點

近期全台鬧血荒，受到疫情以及天候的雙重影響，民眾減少出門的同時，也大大降低了捐血的意願。台灣血液基金會指出，捐血人數大幅...

植物人已等4年！ 嘉義創世僅22床卻有4百人需求

服務植物人的創世基金會嘉義院2002年立案，設有22個床位，多年來一直呈滿床狀態，等候入住的植物人家屬黃媽媽說「我已經等...

奉獻半世紀！賴甘霖神父享嵩壽105歲 大體老師遺愛人間

天主教耶穌會神父賴甘霖，今天早上10點20分在輔仁大學神學院頤福園離世，享嵩壽105歲；遺體依他生前遺願，捐贈予輔大醫學...

Netflix將改編《百年孤寂》 一部馬奎斯曾抗拒翻拍的拉美聖經

試著在Netflix 搜尋「百年孤寂」，會看到以下資訊：「書籍改編節目；諾貝爾文學獎得主加布列．賈西亞．馬奎斯的大作首度登上螢幕。由他的兩位兒子羅得利哥和岡薩洛共同監製。」宣告《百年孤寂》將有改編影集。其實串流平台Netflix在2019年已經宣布過這個消息，台灣也有媒體報導。國際影視製作平台IMDB上的紀錄，目前仍在製作前期，通常代表劇本開發中。 馬奎斯（Gabriel García Márquez，1927-2014）於1966年完成這部作品，1967年在阿根廷出版發行。1982年諾貝爾文學獎頒給馬奎斯不久，台灣於年底出版宋碧雲翻譯的《一百年的孤寂》，到今年剛好是40年。

牧師深耕蒲隆地 余存仁：只要肯就能服事

「太多人看見了需求，卻不願動一根指頭！」在美國總統祈禱餐會服事多年的牧師余存仁，在看到蒲隆地的朋友透過小額貸款與開辦學校等方式，幫助至少1萬個家庭脫離貧困後，也決心運用自己的人脈盡力協助，擔任政商與公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。