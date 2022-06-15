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植物人已等4年！ 嘉義創世僅22床卻有4百人需求
服務植物人的創世基金會嘉義院2002年立案，設有22個床位，多年來一直呈滿床狀態，等候入住的植物人家屬黃媽媽說「我已經等了四年了，什麼時候有床位？」嘉義院表示，根據衛福部去年統計，嘉義縣市的植物人、重度失能臥床者約400多名，將建地上8層大樓擴大服務，盼各界伸援手。
43歲的黃女士2018年急性心肌梗塞昏倒，搶救後成植物人，黃媽媽無力照顧，於是向創世尋求協助，但嘉義院滿床，只能先安置於護理之家；黃媽媽靠資源回收之微薄收入度日，難以負擔機構費用，因而愁眉不展、日漸消瘦，「唯一的希望是創世能幫我」，4年來黃媽媽時時關心候床狀況，期待女兒能早日入住創世，減輕經濟壓力。
創世嘉義院指出，為紓解植物人家庭的困境，2019年在嘉義市中興路覓得面積約360坪土地，委由劉宇傑建築師事務所設計，外觀以倒立的房子為設計理念，象徵植物人家庭遭逢意外因而倒懸；規畫地上8層建坪1269坪、地下3層的大樓，可擴大服務至90床，落實「在地安養」。
創世嘉義院呼籲，等候入住的植物人家庭很迫切期待，盼大眾伸出援手，一同為植物人建立「嘉」園。詳情可洽創世基金會嘉義院臉書粉絲專頁www.facebook.com/genesis.chiayi，劃撥帳號31408989，戶名「創世基金會」，（05）2320578。
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