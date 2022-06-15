奉獻半世紀！賴甘霖神父享嵩壽105歲 大體老師遺愛人間

天主教耶穌會神父賴甘霖，今天早上10點20分在輔仁大學神學院頤福園離世，享嵩壽105歲；遺體依他生前遺願，捐贈予輔大醫學系，擔任大體老師，盼遺愛人間，教導更多的醫學生。

賴甘霖神父出生於1917年10月3日，西班牙文全名是Andrés Diaz de Rábago，天生流著拉丁民族的熱情，聖地牙哥大學醫學系畢業後，加入耶穌會，接著取得西班牙馬德里大學醫學博士等學位；在耶穌會安排下，先後前往中國大陸、菲律賓、東帝汶服務，於1969年來台，展開超過半世紀的傳教大業。

賴甘霖神父有醫學與神學雙博士學位，於1970年受聘台灣大學醫學院，教授醫學倫理課程，授課45年無私奉獻，啟蒙無數醫界人才；2015年獲得總統府頒贈紫色大綬景星勳章；2017年取得中華民國身分證，成為正港的台灣人，同年榮獲醫療奉獻獎。

賴神父退休後，仍在北台灣探訪天主教病友、替大家禱告，縱使年逾百歲，還是有矯健的步伐，穿梭各醫院間，就像一位慈愛的大家長守護著；賴廣結善緣，2020年有出版社出版《愛如甘霖：賴甘霖神父自傳》，讓更多人認識在台奉獻超過50年的他。

賴神父因身體不適，去年入住輔仁大學神學院頤福園，頤福園是專為年長或行動不便的神父修士們設置的安養之所。昨天晚上，賴的血氧下降，呼吸斷續，度過一晚，今天早上清醒後，還有人跟他交談、清潔身體，孰料賴仍因心肺衰竭，呼吸漸停，於2022年6月15日早上10點20分離世，享嵩壽105歲。