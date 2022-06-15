雙和醫院「我的生命我做主」器捐 籲勇敢談論生命議題

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
衛生福利部雙和醫院醫護人員，共同響應「我的生命我做主」器捐活動。圖／衛福部立雙和醫院提供
衛生福利部雙和醫院醫護人員，共同響應「我的生命我做主」器捐活動。圖／衛福部立雙和醫院提供

民眾近來對於生面結束的安排越來越有自主意識，衛福部立雙和醫院近來除與民間合作開設醫療人文關懷工作坊外，今也舉辦器捐、安寧及預立醫療決定等系列活動，鼓勵大家敞開心胸討論生命的議題，讓病人有自主權與善終權。

雙和醫院指出，國人近年越來越重視個人醫療自主權、選擇權和善終權，從器官捐贈觀念的大愛傳承、安寧緩和深耕醫療，以及108年實行「病人自主權利法」，皆在實現「我的生命我做主」的理念，預先為自己做最好的生命安排。

雙和醫院說明，醫院響應器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心之全國器官捐贈推廣週活動，日前與台北醫學大學創新創業教育中心合作，開設醫療人文關懷工作坊，邀請學生參與仿擬人體器官3D列印實作，未來也將實際運用於器官捐贈者身上，將大體外貌保留完整，讓器捐者家屬好好的送往者最後一程。

雙和醫院為此今於一大樓大廳舉辦器捐、安寧及預立醫療決定等系列活動，由院長程毅君帶動、北醫大創新創業教育中心主任蕭宇成分享3D列印相關經驗及實務融合，以遊戲互動、有獎徵答、書展和電影討論等不同型式，透過寓教於樂的方式，思考自己想要的醫療決定。

程毅君表示，雙和醫院已協助225人完成「預立醫療決定」簽署，自97年迄今協助大愛遺願完成器官捐贈有78例，這次活動鼓勵大家敞開心胸，勇敢與親人談論關於生命的議題；事實上，安寧緩和醫療已推行多年，許多人認同並已簽立「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，而進階版的「預立醫療決定（AD）」，可透過預立醫療照護諮商（ACP），擴大選擇接受或拒絕維生醫療，更能保障病人的自主權與善終權。

衛生福利部雙和醫院院長程毅君鼓勵大家能夠敞開心胸，勇敢與親人談論關於生命議題。圖／衛福部立雙和醫院提供
衛生福利部雙和醫院院長程毅君鼓勵大家能夠敞開心胸，勇敢與親人談論關於生命議題。圖／衛福部立雙和醫院提供

器官捐贈 北醫大

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