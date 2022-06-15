影／桃園機場恢復轉機作業 今天共計4名旅客來台轉機

桃園國際機場今天（15日）零時起恢復轉機作業，根據機場公司旅客預報資料顯示，首日有4名旅客來台轉機。首名轉機旅客於下午2點55分搭乘長榮航空BR-272航班抵達桃園機場，預計搭乘今晚7點40分的長榮航空BR-18航班轉機前往舊金山。該名旅客在前往轉機候機室途中得知自己是台灣恢復轉機後的首名旅客，對此感到十分幸運。

該名旅客下機後，依規定進行手部清消、體溫量測並貼上識別貼紙，由航空公司地勤人員引導前往轉機安檢處，再步行至「C8轉機候機室」等候。因應旅客購物及餐飲需求，免稅商店業者於候機室內設置QR Code提供旅客線上選購，盡量避免轉機旅客與其他人員接觸。

機場公司總經理但昭璧表示，為確保轉機作業順暢，機場公司透過與航聯會、航空公司、航警局、疾管署、台北關及免稅店業者等駐站單位的密切合作，迅速完成動線、人力與清消等規劃與配置。

隨著各國疫苗覆蓋率的提升及檢疫政策的調整，國際間旅行逐漸重啟，機場公司將在中央流行疫情指揮中心與交通部的指示下，與航空公司、免稅店業者及CIQS等政府單位持續密切合作，以提供國人及國際旅客便利的空運服務，振興航空相關產業。隨著轉機措施為各航空公司知悉，轉機旅客可望日漸增多。