非限定米乖乖來囉！珍奶、台菜百搭入味　轉角買的到

非限定米乖乖「降肉」！轉角買的到

除了老班底五香乖乖和綠乖乖，2016年更有在地「米乖乖」，不僅採用台灣原料，使用台灣米製作，近年來還融入你我熟悉的台灣特色餐點、飲品。 圖／乖乖股份有限公司 提供

隨著時間推移，人們吃的、用的都在日新月異，但有些東西卻是越陳越香，堪稱經典不敗，其中台灣經典零食「乖乖」，從日常點心到鎮壓工作環境，可說是陪伴你我與時俱進。但除了老班底五香乖乖和綠乖乖，2016年更有在地「米乖乖」，不僅採用台灣原料，使用台灣米製作，近年來還融入你我熟悉的台灣特色餐點、飲品，包括台灣美食之光「黑糖珍珠奶茶」、以及熱炒店必吃的「椒鹽龍珠」以更具咬感的「球型」餅體呈現，延續經典乖乖的全新好滋味。

米乖乖選擇國產稻米作主原料，發揚台灣好米製成的膨化產品 圖／乖乖股份有限公司 提供

乖乖在台灣有著零食象徵的意義，但「米乖乖」你吃過嗎？有鑑「提升稻米利用性」成為近幾年國內重要的課題，米乖乖選擇國產稻米作主原料，發揚台灣好米製成的膨化產品，2016年乖乖與關山鎮農會合作，推出第一波「米乖乖」，使用台東知名的關山米製做米乖乖，搭配最為經典的奶油椰子口味，成為關山的代表伴手禮之一。至今全台共推出61款米乖乖產品，不過除了各地「地區限定」版，米乖乖近來更大舉推出「通路無限版」，口味更是包山包海，神還原台灣大街小巷的必吃美食。

米乖乖持續強化在地連結，結合台灣特色料理，其中以全新研發球形餅體的「黑糖珍珠奶茶」可說最具台味代表，口感濃郁黑糖甜而不膩，搭配奶香四溢的特製球型餅體，就像一顆顆黑糖珍珠，一口咬下酥脆好吃，回味無窮；另一款熱炒店必吃「椒鹽龍珠」同樣以酥脆爽口的球型餅體呈現，超大顆椒鹽龍珠搭配黑白胡椒粉，加入魷魚、沙丁魚、蝦、干貝等海鮮，完美呈現海味滿滿經典熱炒台菜。

米乖乖形狀依照不同口味的特性變化，搭配口味吃起來更有帶入感。 圖／乖乖股份有限公司提供

可別以為只有這樣，除了兩款最具台味必吃米乖乖，更有多元新口味，形狀更依照不同口味的特性變化。包括融合辛辣與甜香的洋蔥米圈圈、條狀的蔥鹽和黑糖米乖乖、口感紮實的金黃流沙米乖乖、星星造型的焦糖鹽米乖乖、三角造型的肉粽米乖乖、干貝形狀的鮮蝦干貝米乖乖。集結小吃到餐廳必點菜色，這回多種口味米乖乖不再「地區限定」，趕緊手刀到各通路買一波，開箱分享今年最火熱的乖乖話題。

各口味販售通路資訊：黑糖珍珠奶茶、椒鹽龍珠、洋蔥、金黃流沙、焦糖鹽：全聯福利中心、電商平台蔥鹽、黑糖：東部當地超市、家樂福（4入袋裝）奶黃流沙、鹽味焦糖：7-11、萊爾富、OK便利商店、量販店、地區連鎖超市、電商平台