牧師深耕蒲隆地 余存仁：只要肯就能服事

「太多人看見了需求，卻不願動一根指頭！」在美國總統祈禱餐會服事多年的牧師余存仁，在看到蒲隆地的朋友透過小額貸款與開辦學校等方式，幫助至少1萬個家庭脫離貧困後，也決心運用自己的人脈盡力協助，擔任政商與公益之間的橋樑，用愛來協助需要的國家。他表示，「不一定要有錢才能幫助人，只要肯，就能夠服事人。」

多次前往非洲各國

余存仁是旅居美國的台灣牧師，義務參與美國總統祈禱早餐會長達20年的時間，結識各國政商名流，自2016年開始，他四度帶領美國企業家文化交流訪問團前往非洲幾個國家，包括烏干達、盧安達、蒲隆地等地，尤其於蒲隆地舉行佈道會與公益活動，深受總統歡迎，還請他到官邸用餐。

他此次回來台灣，就是為了蒲隆地第一夫人的請求，協助當地大型醫院取得醫療器材。余存仁拿出第一夫人提出的清單照片，醫療器材林林總總共38項，小至手術工具、大至電子醫療器材。他說，希望可以洽詢國內醫院系統來取得這些醫療器材，提升蒲隆地的醫療品質。

非洲的需要很大

蒲隆地位於非洲東部，在剛果與盧安達之間，是世界上最貧窮的國家之一。余存仁表示，在世界銀行的資料裡面，該國是全世界倒數第三窮的國家，國民所得一天只有2美金。蒲隆地的官方語言法文、克倫地語，跟東非通用語言史瓦希利語，當地打招呼的口號就是「amahoro」，就是「平安」的意思。

他分享自己在首都三千人教堂佈道的經驗，更模擬當時舉高雙手高喊amahoro的狀況表示，當時台下的信眾都高舉雙手，呼喊amahoro，現場氣氛相當熱絡。他補了一句說，「這世界是需要平安的」。

從微貸銀行到技職學校

余存仁表示，蒲隆地重要的中央商場幾年前燒掉了，該市場是全國上下貨物的集散地，約佔全國GDP 的3成，但卻遲遲沒有重建。他最近一次去蒲隆地，就是帶韓國企業界的朋友去了解相關的狀況，也拜會了該國的央行總裁。

他指出，目前該國政府已要求當地12個商業銀行拿出資金重建商場，但還是需要國際資金的奧援。余存仁笑著表示，當地官員還跟他說，如果幫助他們促成這樁美事，「就發給我榮譽公民護照」。

此次行程中他也參與該國24小時的廣播節目，主題「be your own boss」。余存仁表示，因為該國失業率相當高，受教育的程度很低，所以相當鼓勵年輕人創業，而自己從2016年籌款為該國辦理技職學校，訓練包括水泥、木工、修理腳踏車，到烘焙等技能，讓年輕人可以獨立創業維生。而廣播節目是以克倫地語進行，所以他是用英文講，再由朋友直譯為該國官方語言。

貧民窟出身的英雄

話鋒一轉，余存仁分享「這位替他翻譯的朋友」康德哈的故事說，此人會講7國流利的語言，致力於銀行、教育與食品等產業，幫助許多國內民眾脫離貧困。而他卻出生於蒲隆地郊區的貧民窟，共有12個兄弟姊妹，他在17歲以前都餓肚子，一天只吃一餐，一餐只有三口飯，但他努力拿下法國公費留學的名額，到美國進修。





牧師余存仁（左）與友人康德哈（右）的合照。（余存仁牧師提供）

上帝給康德哈一個呼召，讓他回到蒲隆地開創「微貸銀行」，提供小額貸款給許多貧窮的人，沒想到還錢率高達95%，雖然最近因為疫情降到92%，「但還是有賺錢啦」。余存仁強調，他在過去十幾年至少幫助1萬個家庭脫離貧困，致力於銀行、教育與食品等產業，每天供應5萬個兒童吃一頓飯。

而此次旅行中，康德哈曾帶余存仁去自己長大的地方，余存仁表示，因為那是丟棄垃圾的地方，惡臭薰天，非常髒亂。然而，他卻目睹，有垃圾車開進來傾倒垃圾時，甚至有許多村民去「撿寶」，盼能換得一餐溫飽。他說，該地區村民的水源就是河流的水，「髒到不行」，後來康德哈在該地挖了兩個井，讓村民可以洗手，改善公衛狀況。





蒲隆地首都附近郊區的模樣，充斥著垃圾與惡臭。（余存仁牧師提供）

形成善的循環

而善良是會不斷傳遞的，余存仁表示，此次他也見到盧安達十大青年之一，該青年就是透過微貸銀行的計畫，協助蒲隆地與盧安達邊境的公共衛生，余存仁說，「到兩國邊界才知道，那邊是又髒又亂，蚊子蒼蠅滿天飛」，但該青年與當地市政府洽談，約定每一個禮拜固定一天回收垃圾，將垃圾進行再利用，城市環境變得相當整潔，是非常成功的例子。

余存仁引用聖經馬太福音的內容：「一個痲瘋病人前來拜他，說：『主啊，你若肯，你能使我潔淨。』 耶穌伸手摸他，說：『我肯，你潔淨了吧！』」余牧師強調，「問題不在於我們能不能做，而是肯不肯去做」，太多人不肯走出安逸窩，不肯動一根手指，背後的原因就是缺乏了憐憫人的心，缺少了愛心。

幫助他人很簡單

他說，一個人不一定要有錢才能幫助別人，當你肯的時候，就會去想辦法，像他自己就是擔任國際連結的角色，因為美國早餐祈禱會認識各國的政商高層，在有人需要幫忙的時候，他就先禱告，再想辦法去洽談，爭取經費。

洽談當然不是每次都成功，余存仁分享，當時與一對夫妻洽談，丈夫是猶太人，在討論過程中問了他一大堆問題，但最後還是沒有成功。但他說，「10個人中有5個人願意（提供協助）就夠了。」他說，太多人看到需求卻無動於衷，沒有人飢己飢的精神，背後可能就是缺乏了愛。

他強調「只要你有心，你肯，你就能幫助別人；不一定是金錢才是協助，更重要是你一顆願意的心，願意付出時間、精神與愛心。」

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