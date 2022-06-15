澎湖菊島馬拉松11月6日登場 大龍蝦、小管美食補給吃不完

第五屆菊島澎湖跨海馬拉松即將在11月6日登場，今年持續有「特色美食補給站」，包括產地直送的大龍蝦、花枝丸、小管、仙人掌汁等等，強勁東北季風也將伴隨著每一位跑者，增添路跑的挑戰性。

今年菊島馬拉松以「誰與爭風」為賽事主題，不僅具備 IAAF/AIMS 國際專業賽道認證，更是全台唯一具備「跨海+跳島」的度假型跑旅賽事，賽道特色為「A、B點」不折返、不繞圈、沿途美景不重複的經典馬拉松賽事。

此外，賽道路線還融合澎湖離島的特有元素，沿途行經漁翁島燈塔、牛心灣、大菓葉柱狀玄武岩、再經跨海大橋抵達通梁古榕活動中心，全馬跑者更可以跑過許家彩繪村抵達有三百年歷史的觀音亭等諸多旅遊超夯景點。

至於跑者最期待的「補給」，今年依舊相當豐盛，包括大龍蝦、花枝丸、小管、土魠魚、丁香、龍虎石斑海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等澎湖豐富美食，保證讓跑者捨不得完賽；且為了呼應今年賽事主題，還請來澎湖風箏協會於活動路線及終點會場施放多種特殊風箏，為跑者加油打氣。

澎管處表示，為鼓勵熱愛路跑的跑者們，本屆賽事提供價值高達4000元的活動贈品，除了贈送可重複使用的賽事專屬環保杯，參加全馬組的跑者還可獲得獨特的斗篷式浴巾。現場抽獎還有機會將大獎龍蝦帶回家

澎管處表示，延續舉辦創意變裝賽，只要搭配「澎湖特色」為造型主題，於活動當天在指定背板前拍照，上傳至主辦單位電子信箱，大會將於「菊島澎湖跨海馬拉松粉專」上傳並接受投票票選，前五名即可獲得「精美奬品乙份」。更多「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動詳情，請至活動官方網站參閱及報名。