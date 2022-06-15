神父賴甘霖105歲逝世 一生奉獻給台灣

知名西班牙籍天主教耶穌會神父賴甘霖今日上午10時20分以高齡105歲在輔仁大學神學院頤福園離世。

賴甘霖於1917年10月3日於西班牙出生，1969年來台，先在台大醫學院授課及行醫，擁有醫學及神學雙博士，賴甘霖在台期間，全力將知識奉獻給教育界、醫界，還曾因此獲頒三等「景星勳章」。

賴甘霖的遺願是將遺體捐贈輔仁大學醫學系，希望能夠為台灣做最後一次奉獻。輔大也在今日下午4時許在輔大國璽樓祈禱室舉行賴甘霖大體老師迎接禮暨殯葬彌撒。

輔仁大學指出，賴甘霖今日上午10時20分在輔仁大學神學院頤福園離世，將在下午4時45分於輔大國璽樓四樓祈禱室舉行賴甘霖大體老師迎接禮暨殯葬彌撒，由神父詹德隆神父主禮。