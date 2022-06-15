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影／親友接送入境旅客首日 孫子與阿嬤在機場相擁

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
沈姓男童的祖母至親友接送區等待孫子，聽見他從遠處呼喊「阿嬤！」開心地揮手回應。記者黃仲明／攝影
沈姓男童的祖母至親友接送區等待孫子，聽見他從遠處呼喊「阿嬤！」開心地揮手回應。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場今天（15日）零時起恢復轉機作業，同時也開放親友接送入境旅客，截至中午12時整，共有計有8航班、1056名旅客入境，20.26%入境旅客由親友接送，整體運作情況良好。新制上路首日，一名沈姓男童因疫情影響許久不曾回台，中午入境桃園機場後，見到暌違2年未見的祖母便開心地上前與她擁抱。

中央疫情指揮中心宣布6月15日起放寬邊境檢疫期，在兼顧台灣與國際間交流以及國內醫療量能，入境居家檢疫調整為3+4天並恢復旅客轉機，並且開放親友接送。旅客夏先生表示，11日訂票時並不知道台灣的檢疫政策鬆綁，買票後半小時就看到新聞，覺得自己很幸運，不但縮短檢疫天數還能讓家人接送回家，防疫旅館跟車錢都省了不少。

一名沈姓男童獨自從大陸搭機返台，下午一點由地勤人員協同辦理入境手續，沈姓男童的祖母上午就到親友接送區等待。沈小弟完成唾液PCR採檢後就往親友接送區狂奔，一路上不斷大喊「阿嬤！阿嬤！」，奶奶聽見孫子呼喚也立即站起來揮手回應。受疫情影響，祖孫2人已2年多沒見面，沈小弟一看到阿嬤便開心地上前擁抱。

男童祖母表示，孫子本來昨天（14日）就要回台灣，但當時的防疫規定是「7+7」，而且親友無法接送，她擔心孫子小小年紀就要一個人搭車去居檢，便要求將機票改到今天，不但隔離天數縮短為3天，她還能親自到機場接孫子，讓她覺得安心許多，也非常開心檢疫政策放寬。

機場公司總經理但昭璧表示，恢復親友接送規劃上路首日，感謝各駐站單位、入境旅客與接機民眾的配合，他也呼籲近期要到桃機接機的國人遵守相關交通規定，善用機場公司所提供的停車場30分鐘免費停車，共同確保機場交通順暢。

機場公司表示，今天首波入境尖峰時段為清晨5點至7點。依照機場公司規劃，旅客進入入境大廳後即循動線前往進行唾液採檢，完成採檢後，入境旅客可搭乘防疫車隊或由親友接送離開機場；新制上路首日約有20％旅客由親友接送離開機場。

隨著入境旅客越來越多，開放親友接送可有效緩解對於防疫車隊的需求，提升機場服務品質。機場公司也呼籲前來接機親友遵守相關引導及規定，航廈路緣接送區僅供上下車，禁止等待臨停，車輛應保持立即行駛狀態，另航廈周邊路緣皆設有科技執法，違者將由航警局開罰。

中央疫情指揮中心宣布6月15日起放寬邊境檢疫期，入境居家檢疫3+4天並恢復旅客轉機，並且開放親友接送政策。記者黃仲明／攝影
中央疫情指揮中心宣布6月15日起放寬邊境檢疫期，入境居家檢疫3+4天並恢復旅客轉機，並且開放親友接送政策。記者黃仲明／攝影
祖孫二人2年多不曾見面，沈小弟的祖母特別讓他在新制上路首日返台並到場接機，沈小弟一看到阿嬤便開心上前擁抱。記者黃仲明／攝影
祖孫二人2年多不曾見面，沈小弟的祖母特別讓他在新制上路首日返台並到場接機，沈小弟一看到阿嬤便開心上前擁抱。記者黃仲明／攝影

桃園機場 新冠肺炎 COVID-19 親子

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