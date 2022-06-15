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長榮航空馬拉松10月23日開跑 首辦全馬組賽事

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
長榮航空城市觀光馬拉松宣告記者會，長榮空服員展示全馬組選手輕食冷餐盒，跑者展示賽衣及特製斗篷。記者盧逸峰／攝影
長榮航空城市觀光馬拉松宣告記者會，長榮空服員展示全馬組選手輕食冷餐盒，跑者展示賽衣及特製斗篷。記者盧逸峰／攝影

長榮航空城市觀光馬拉松」去年因疫情停辦，今年則訂於10月23日自總統府前盛大開跑，並於今日舉行宣告記者會。長榮航空表示，即日起至7月13日下午5時開放報名，包括全程及半程馬拉松、10公里、3公里組，共有2萬4000個名額，這也是該賽事首次舉辦全馬組。

長榮航空總經理孫嘉明說，本次長榮航空城市觀光馬拉松新增全馬組賽事是一大亮點，而且賽道設計也能讓跑者領略台北市知名景點，能藉由賽事欣賞台北之美；本次馬拉松也將打造成「綠色馬拉松」，安排保時捷電動車作為大會前導車，並推廣現場電子化無紙作業，宣示要朝2050年淨零碳排目標而努力。

交通部觀光局組長黃勢芳則說，疫情前推展國際觀光，長榮航空擔綱載運觀光客的重任，也感謝長榮一直一來的大力支持，觀光局也要藉此機會大力推廣體育觀光，吸引更多國際旅客。他也打趣地說，航空業跟觀光業都是這次疫情下的受災戶，盼藉由這次馬拉松賽事跑離疫情，成為帶回國際觀光的起點。

長榮航空針對全馬組跑者設計「完賽連帽斗篷」，吸水性佳，能讓跑者於賽後防風保暖；並邀請Nike精心設計兼顧功能與時尚的賽衣，亮眼的橘紅色搭配輕薄透氣的特殊布料，讓跑者全程保持涼快乾爽無負擔。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家專屬好「哩」，參賽者不限組別，每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋。同時準備了歐美澳和亞洲區不限航點機票共10張，以及由長汎假期所提供的3000元旅遊金共10名，讓參賽者抽獎，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。

長榮航空城市觀光馬拉松宣告記者會，長榮航空總經理孫嘉明（右二）、觀光局組長黃勢芳（右一）、北市體育局專門委員呂生源（左一）、路跑協會理事長郭國雄（左二）同台出席啟動儀式。記者盧逸峰／攝影
長榮航空城市觀光馬拉松宣告記者會，長榮航空總經理孫嘉明（右二）、觀光局組長黃勢芳（右一）、北市體育局專門委員呂生源（左一）、路跑協會理事長郭國雄（左二）同台出席啟動儀式。記者盧逸峰／攝影
長榮航空城市觀光馬拉松宣告記者會，馬拉松好手吳文騫致贈飛機模型及Nike跑鞋給花蓮信望愛學員的青少年跑者。記者盧逸峰／攝影
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長榮航空總經理孫嘉明宣示，要打造綠色馬拉松賽事，朝2050年淨零碳排目標而努力。記者盧逸峰／攝影
長榮航空總經理孫嘉明宣示，要打造綠色馬拉松賽事，朝2050年淨零碳排目標而努力。記者盧逸峰／攝影
長榮航空城市觀光馬拉松宣告記者會，長榮空服員展示提供給全馬組選手的特製餐盒。記者盧逸峰／攝影
長榮航空城市觀光馬拉松宣告記者會，長榮空服員展示提供給全馬組選手的特製餐盒。記者盧逸峰／攝影

馬拉松 長榮 疫情

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