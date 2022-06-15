長榮航空馬拉松10月23日開跑 首辦全馬組賽事

「長榮航空城市觀光馬拉松」去年因疫情停辦，今年則訂於10月23日自總統府前盛大開跑，並於今日舉行宣告記者會。長榮航空表示，即日起至7月13日下午5時開放報名，包括全程及半程馬拉松、10公里、3公里組，共有2萬4000個名額，這也是該賽事首次舉辦全馬組。

長榮航空總經理孫嘉明說，本次長榮航空城市觀光馬拉松新增全馬組賽事是一大亮點，而且賽道設計也能讓跑者領略台北市知名景點，能藉由賽事欣賞台北之美；本次馬拉松也將打造成「綠色馬拉松」，安排保時捷電動車作為大會前導車，並推廣現場電子化無紙作業，宣示要朝2050年淨零碳排目標而努力。

交通部觀光局組長黃勢芳則說，疫情前推展國際觀光，長榮航空擔綱載運觀光客的重任，也感謝長榮一直一來的大力支持，觀光局也要藉此機會大力推廣體育觀光，吸引更多國際旅客。他也打趣地說，航空業跟觀光業都是這次疫情下的受災戶，盼藉由這次馬拉松賽事跑離疫情，成為帶回國際觀光的起點。

長榮航空針對全馬組跑者設計「完賽連帽斗篷」，吸水性佳，能讓跑者於賽後防風保暖；並邀請Nike精心設計兼顧功能與時尚的賽衣，亮眼的橘紅色搭配輕薄透氣的特殊布料，讓跑者全程保持涼快乾爽無負擔。