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台鐵高雄機廠活化 王國材：沒有模擬直接談怪怪的
台鐵高雄機廠去年遷至潮州，原址在103年辦理都市變更，歷經6次高市都委會小組審議，都更案終於在今年4月底通過，但與過去的規畫版本差異大引發文資團體、各界討論。交通部長王國材今至機廠考察，聽取簡報後他說，「沒有模擬就討論各區塊利用、闢路等有點怪怪的。」要求台鐵局先模擬設計，才能具體討論。
立法院交通委員會今至高雄考察交通建設，由王國材親自領軍，台鐵局長杜微、鐵道局長伍勝園等人皆到場。一行人下午至高雄機廠考察，實際走訪貨車、客車工場。立委許智傑說，從土地使用規畫看起來，目前感覺切割得較細碎，應留意行人徒步規畫，園區中的道路開闢需再細緻討論，一定要尊重在地需求。
王國材指出，目前共識是部分保留，貨車工場是機廠主要特色可考慮轉型，未來讓民眾體驗、參觀。許智傑說，文化和商業要同時並進，當地里長提出活動中心需求，這部分也會納入討論，實際要保留哪些場館要進一步研議，鐵道紋理一定會保存下來。
當地里長武慶里里長林振隆表示，機廠變更已數年，每次都是看到新聞報導才知道計畫又有變更，「感覺市府不太尊重在地」。當地對於輜汽路打通有迫切需求，希望交通更便捷，方便通往高速公路，在都變過程中期待能促進當地繁榮。
高市長陳其邁上任後提出「鳳山中城計畫」，以衛武營為核心打造文創產業園區，串連特商區、國泰重劃區、建軍站商業區及台鐵機廠區，4月底高市都委會通過台鐵機廠都更案後，引發文資團體、地方人士熱議。市府也釋出誠意再辦公聽會，聽取意見，因變更內容多，預計8月將再次公展。
高市都發局副局長王屯電表示，機廠活化希望能創造台鐵、市府、市民三贏，機廠是台鐵局資產，活化肩負減輕財政負擔的使命。目前仍在搜集民意的階段，後續還會與里長、議員座談，後續將辦公展，如有收到民眾陳情將再報請市都委會審議。
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