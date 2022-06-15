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中市國產龍眼蜜評鑑 共有36名蜂農獲獎成「台中蜂華」
中市府農業局輔導太平區農會，今舉辦「111年度台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑」；農業局表示，這次共有11位獲特等獎、21位獲頭等獎、4位獲優良獎，共36位蜂農獲獎，並以「台中蜂華」做為品牌推廣行銷，盼能增加產品附加價值，獲得消費者青睞，增加農民收益。
今年度參賽蜂蜜，來自台中太平、大里、外埔、霧峰、北屯、后里及和平等7區養蜂產銷班，參賽產品共計37件；其中符合一般品質標準，且無檢出2類11種抗生素類及383項農藥殘留的蜂蜜計36件，今聘請行政院農委會苗栗區農業改良場、農委會防檢局、台灣養蜂協會、中興大學及虎尾科技大學等專家學者，對蜂蜜進行風味、香氣及色澤的感官品評。
擔任主審的前農委會動植物防檢局主秘張世揚表示，今年台中龍眼蜜品質優良，難分軒輊，最後評鑑結果榮獲特等獎的有李美滿、李秋玉等11名，榮獲頭等獎的是陳文智、劉定佳等21名，榮獲優良獎的為洪文祥、趙燿烽等4名，獲獎蜂蜜產品將以「台中蜂華」品牌包裝行銷展售。
農業局表示，龍眼蜂蜜的獨特香氣與風味廣受消費者喜好，近期台中受氣候影響，密況較差，加上實體銷售量受疫情衝擊，為提升中市蜂蜜品牌形象，參與龍眼蜂蜜評鑑的蜂蜜，必須參加台灣農產品生產追溯「QR code」，並申報「農民從事養蜂事實申報及登錄證明」，通過儀器檢驗的蜂蜜有「國產蜂產品證明標章」，蜂蜜純正、品質優良，衛生安全，消費者可直接電洽輔導農會安心購買。
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