竹市首位神父獲殊勳歸化國籍 河鏞國開心成「台灣人」

61歲韓國籍神父河鏞國，來台30多年致力社會服務、深入偏鄉照顧弱勢，也曾因關懷受刑人獲總統表揚。近日獲內政部核准殊勳歸化我國籍，成竹市首名因殊勳歸化國籍的神父，今天獲頒身分證，他笑說早就認定自己是台灣人，還預告年底一定會去投票。

新竹市陸續有裴嘉妮修女、周寧慧修女、施雪麗女士3名以殊勳歸化我國籍的外籍人士，河鏞國為竹市第4名殊勳歸化我國籍的外籍人士；市府民政處今天在北大教堂舉行頒證儀式，由副市長沈慧虹頒發身分證，新竹市仁愛社會福利基金會董事長、主教李克勉、執行長林湘雅與移民署新竹市服務站主任藍紹譽都到場見證。

「關懷弱勢就是我的生命。」從小受慈善事業、宗教耳濡目染的河鏞國說，29歲由韓國天主教方濟會差派到台灣傳教。1999年起先投入監所教化輔導工作，以心靈教化課程帶領更生人重生，之後也投入身障服務，促成新竹市仁愛啟智中心服務身障孩子。

河鏞國來台30多年長期服務受刑人、身障者、原住民及街友等弱勢族群，挺進資源不足的偏鄉部落解決原民照護不足問題，不少孩子看見他總開心喚他「神父」，每周也固定到新竹火車站周邊送物資關懷街友，他說街友約5、60人，都是「我的朋友」。

河鏞國今天接下身分證時，還謙稱「自己沒那麼有資格」，並說其實早就覺得自己是台灣人了，有沒有身分證倒是其次，但確實給予他很大鼓勵與精神支持。河鏞國也分享服務對象即使面臨困境，仍滿懷熱情與溫暖，自己也從中學習，深感獲得的更多。

新竹市天主教仁愛基金會執行長林湘雅說，獲內政部核准公文的當天是5月20日，更讓河神父覺得是個特別且充滿愛的日子，還開心地和她說：「我們是同國人了！」也非常感謝外界對他的肯定，對他來說台灣早已是他的國家，未來希望能安葬在台灣。