一款手遊紅六年！鬼滅之刃、NBA、GU與DHL都跟它合作 傳說對決跨界宇宙下一步能否再創巔峰?

《Garena 傳說對決》於上週釋出了遊戲下半年度的活動內容，兩大重磅品牌節日「傳說日」及「六週年慶」將分別於7月及10月盛大登場，超多福利及精彩遊戲內容都將圍繞著這兩個節慶展開。不僅如此，還有2022世界盃足球賽系列活動，睽違四年的世足賽即將再度引起風潮，《Garena 傳說對決》也將推出足球限定造型與玩家一起共襄盛舉。

在品牌跨界合作方面，除了與肯德基、NBA Store、GU 等國際大牌進行深度合作之外，《Garena 傳說對決》專門打造了一個名為WaVe的虛擬女團。2021年正式出道的她們還曾作為知名時尚雜誌《ELLE》的封面人物進行了專訪，而她們也是台灣市場第一個登上時尚雜誌封面的虛擬偶像團體，這幾位唱跳能力俱佳的女孩們的成功創造話題，也吸引了更多的潛在用戶加入《Garena 傳說對決》。

圖／傳說對決官方臉書 提供

《Garena 傳說對決》上市至今六年人氣不減反增，不僅連續摘下2020、2021年月活躍用戶冠軍（據第三方資料分析平台 App Annie （data.ai）提供），更獲得網路溫度計「十大防疫邊打邊聊手遊」第一名，再再展現《Garena 傳說對決》作為手遊市場龍頭品牌的強悍實力。在2022上半年，傳說對決和台灣知名饒舌團體「玖壹壹」進行歌曲合作，一曲《戰場傳說》搶下新年期間 YouTube 音樂發燒榜第二名，點閱突破百萬；今年四月更和籃球聯盟 P.League+中人氣超高的新北國王隊進行主題週合作，跨界合作創造話題。在緊接著的下半年，《Garena 傳說對決》又將帶來什麼令人耳目一新的內容，著實令人期待。

傳說日7/24盛大開啟 打造暑假最強品牌節《Garena 傳說對決》在每年暑假期間推出品牌節日「傳說日」，向來以大量的福利內容吸引玩家熱情參與。在去年有可愛的電磁女僕貂蟬帶領玩家進入「合金世界」，一起在新世界中迎來年度電競賽事 AIC 的盛大舉行。而今年的傳說日則會推出「次元の音樂祭」活動，可預測或將有新的英雄穿上「次元突破」系列造型，繼堇、特爾安娜絲、納克羅斯之後又將由誰加入次元突破的行列，備受玩家期待。而在「音樂季」的概念下，傳說對決會帶來什麼精彩音樂內容呢？讓我們一起鎖定官方消息，相信在今年暑假，《Garena 傳說對決》能用其專屬的音樂魅力席捲戰場。

圖／傳說對決官方臉書 提供

週年慶造型設計大賽9月再度開啟《Garena 傳說對決》週年慶的經典活動「造型設計大賽」歷年來誕生了包括「堇 花嫁物語」、「葉娜 月落星沉」等多個玩家創作造型。活動從前期邀請玩家一同選出年度最受歡迎的英雄，到進入後期的造型設計大賽，皆引發玩家間的熱烈討論。今年傳說對決六週年慶，造型設計大賽又將再度來襲，相信喜愛傳說對決的創作者們早已摩拳擦掌，期待自己的作品能夠作為最新的設計大賽優勝造型，在遊戲中閃亮登場。

傳說對決六週年慶 金星獎、品牌合作 多樣內容歡慶生日轉眼《Garena 傳說對決》上市已達六年時間，在每年的生日傳說對決都會邀請大量品牌、KOL們一起加入慶生的行列，將傳說對決最大化地出現在所有玩家的生活場景之中。在今年六週年慶，《Garena 傳說對決》對外宣布第二屆的金星獎頒獎典禮即將盛大舉行，玩家們可以透過線上投票，讓你所支持的傳說對決創作者取得金星獎的殊榮；此外還有包括多個品牌聯名合作、回憶挑戰、造型設計大賽等等豐富的內容，邀請玩家一起歡慶六歲生日。

2022 世界盃足球賽系列造型即將登場《Garena 傳說對決》於2018年世足賽期間推出了多個足球限定造型，使所有玩家們不僅在電視上觀看精彩刺激的世界足球賽事之餘，更能在遊戲中體驗成為足球員馳騁於傳說戰場的暢快感受。睽違4年世足賽將再度開打，今年，《Garena 傳說對決》也將再度推出全新足球主題造型與玩家共襄盛舉。

圖／傳說對決官方臉書 提供

跨界合作、電競賽事 積極創造傳說品牌影響力在過去的六年時間裡，透過強調在地化經營，重視社群服務，積極傾聽玩家回饋與呼聲，以及在強化電競賽事、聯動合作等一系列活動上，持續突破同溫層成功吸引越來越多喜歡電競遊戲和電競文化的全球各地玩家們走進《Garena 傳說對決》。

而在電子競技賽事推動方面，《Garena 傳說對決》除了繼續推動在全球的一系列精彩電競賽事之外，還在全球眾多國家的重要節日當中，聯合當地多名職業選手和網紅進行了對抗激烈的表演賽，活動期間人氣高漲的《Garena 傳說對決》更是成功進入Google遊戲排行榜前三、登頂動作遊戲榜首和活動App Store首頁推薦的優異成績。

圖／傳說對決官方臉書 提供

2022下半年《Garena 傳說對決》仍將不斷追求更優的產品品質，持續透過帶來最佳化的遊戲體驗、最精彩的自有 IP 故事觀內容及打造專屬於傳說對決玩家的社交模式，創造出一個真正符合玩家各方面需求的手機遊戲。

借助成功上市六年所積累的經驗與全球範圍內的高人氣，《Garena 傳說對決》也持續於漫畫、電影領域為玩家們帶來了更為豐富的體驗。在傳說對決自有 IP 故事觀裡，艾森諾的故事也將從熱鬧的羅曼轉向暗影森林，與玩家一同開啟英雄海倫與暗影森林的故事。此外，《光與影》漫畫第二季的劇情也將進入高潮迭起的重要篇章，期待種種謎團都能在2022下半年的更新中獲得解答，進一步走向更精采的故事內容！

圖／傳說對決官方臉書 提供

經過上市六年時間，《Garena 傳說對決》不僅在遊戲世界中吸引了全球玩家們的關注，也藉由線上與線下活動相結合，利用網路的便利性攏絡全球玩家的心，將遊戲本身與圍繞在整個品牌周圍的創新性玩法、知名聯動合作等等內容帶到每一個人的面前。

《Garena 傳說對決》即將拉開 2022 年下半年活動序幕，高人氣聯動復刻、眾多知名品牌合作，更有六週年慶、世界盃足球賽等重磅活動將持續到今年年末，究竟這款穩坐人氣手遊榜首的遊戲，能不能再創造下一波話題巔峰，就讓我們一起屏住呼吸，等待更多精彩遊戲內容的上線吧！