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瑞士寶盛：亞洲是世界上最昂貴地區 台北第三

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
台北市示意圖 路透社
台北市示意圖 路透社

財富管理集團瑞士寶盛今（15）日發佈第三期《全球財富及高端生活報告》，發現世界上最昂貴的城市仍然主要在亞洲，上海再次位居榜首，英國倫敦上升至第二位，台北位居第三，香港位居第四，新加坡位居第五，顯示亞洲仍然是世界上最昂貴的地區，這些城市作為全球財富中心的地位不斷提高。

瑞士寶盛指出，此次報告挑選出高淨值人士消費習慣中常見的商品和服務，並分析其在全球24個主要城市的價格。今年的報告重點關注高端生活成本的年度變化。在過去一年，富裕人士的生活成本大幅上升。亞洲仍然是世界上最昂貴的地區，其中上海繼續佔據首位。

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯 (Mark Matthews) 指出，此份報告基於高淨值人士的居住地、購買的產品和服務、甚至他們的興趣，計算出高端生活指數，高淨值人士藉此能更清楚掌握個人通膨率。他表示，報告中指數顯示，去年商品價格平均上漲15%、服務價格揚升22%，均影響了富裕族群的購買力。

報告中指出，亞洲是購買汽車最昂貴的地區，汽車也是一系列商品和服務中最昂貴的一項。上海仍然是高端生活指數排名第一的城市，有四項位居前列，加權平均價格升幅最高（高達30%）。

台北（排名第三）排名上升，主要歸因於鞋履、單車和高級紅酒的價格。儘管亞洲整體上仍然是最昂貴的地區，但其中東京（排名第八）的排名下滑最多（上一期排名第二），這是因爲其有13個項目排名低於前一年，而且日圓平均貶值8.8%。

其中日本東京下降了 6 位至第八名，是亞洲跌幅最大的城市，也是本次全球排名中跌幅最大的城市，報告中認為，這在很大程度上是由於日圓貶值，此次東京有13個高端生活指數項目下降，而上升的只有4個。這主要由於在研究進行期間，日圓兌美元大幅貶值。

報告中指出幾大重點：

1.中國大陸部分。中國大陸的奢侈品市場地位進一步提高，並且在2025年左右將成為世界上最大的奢侈品市場，這體現在上海高端生活指數中的商品價格上升。除了三種商品外，其他商品的價格都較去年有所上升。對比全球價格，上海在跑步機、威士忌、商務旅行和高級餐飲成本排名全球第一，女士手袋、女士鞋履、男士西裝、腕錶和律師費排名第二，珠寶排名第三

2.台北部分，對比全球價格，台北女士鞋履成本排名全球第一，腕表排名第三，單車和高級餐飲排名第四，女士手袋和高級紅酒排名第五

3.香港部分，對比全球價格，香港的住宅成本在全球排名第二，律師費排名第三，威士忌排名第四，汽車和商務旅行排名第五

4.新加坡部分，對比全球價格，新加坡的汽車成本排名全球第一，高級餐飲排名第三，威士忌排名第五。

上海 和服

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